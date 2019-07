L'euro impassible après la nomination de Lagarde à la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro restait stable mercredi face au dollar au lendemain de la nomination de Christine Lagarde comme future patronne de la Banque centrale européenne et dans un marché somme toute prudent.

Vers 08H45 GMT (10H45 HEC), l'euro restait inchangé par rapport à la veille, à 1,1285 dollar.

L'annonce mardi soir du choix de Christine Lagarde, actuelle directrice du Fonds monétaire international, comme future présidente de la BCE "n'a pas eu d'impact sur l'euro", a commenté Antje Praefcke, analyste pour Commerzbank.

Son arrivée à la tête de l'institution était néanmoins le principal sujet de conversation sur les marchés mercredi, alors que plusieurs analystes mettaient en avant son manque d'expérience en tant que banquière centrale et son profil politique.

"C'est un choix controversé au moment où l'indépendance des banques centrales est de plus en plus questionnée", a souligné Michael Hewson, analyste pour CMC Markets, tandis que le président américain Donald Trump a tenté une nouvelle fois mardi de placer des alliés au sein de la Banque centrale américaine.

Plusieurs observateurs évoquaient également la possibilité que son profil politique ne lui fasse préférer la croissance de la zone euro aux règles de l'orthodoxie monétaire.

D'autres, à l'inverse, considéraient qu'elle pourrait être plus à même que l'actuel chef de la BCE de pousser la coopération entre les gouvernements afin qu'ils participent plus activement à la relance d'une croissance européenne atone.

De manière plus générale, sur les marchés, "la bonne humeur qui a suivi la rencontre entre Trump et Xi (ce week-end) a prouvé sa fugacité tandis que les investisseurs ont eu à digérer une série d'indices PMI manufacturiers décevants en Asie et en Europe", a commenté Han Tan, analyste pour FXTM, qui relevait que l'or et le yen, traditionnelles valeurs refuges, étaient en hausse mercredi.

Plus tard dans la journée, les cambistes s'intéresseront à la croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis en juin (indice ISM), ainsi qu'aux données sur l'emploi américain, publies par l'entreprise ADP. Celles-ci, considérées comme moins fiables que les chiffres officiels qui sont attendus vendredi, n'en sont pas moins considérées comme une première indication avant la publication du gouvernement.

Cours de mercredi Cours de mardi

-----------------------------------

08H45 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1285 1,1285

EUR/JPY 121,56 121,75

EUR/CHF 1,1127 1,1130

EUR/GBP 0,8973 0,8961

USD/JPY 107,72 107,88

USD/CHF 0,9860 0,9863

GBP/USD 1,2577 1,2593

