L'euro lesté face au dollar par des indicateurs décevants sur la zone euro

New York (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar lundi, fragilisé par la publication de statistiques décevantes sur l'activité en Allemagne et plus largement dans la zone euro.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro perdait 0,22% face au billet vert, à 1,0993 dollar.

"La ronde des indicateurs de la semaine a commencé par deux uppercuts pour les perspectives de croissance mondiale", remarquent les analystes de Scotiabank: "Les données de deux des quatre plus grands exportateurs au monde - la Corée du Sud et l'Allemagne - étaient très fragiles et suggèrent que le ralentissement du commerce mondial continue de se répercuter sur l'ensemble de l'économie", notent-ils.

Or "la perspective d'une croissance mondiale faible ou plus faible va probablement continuer à soutenir les valeurs refuge", comme le dollar, ajoutent les analystes.

En Allemagne, l'indice sur l'activité du secteur privé, mesuré par l'institut Markit, est retombé en septembre à son niveau durant la crise financière de 2008.

C'est pire qu'en zone euro en septembre, où l'indice a retrouvé son niveau le plus bas depuis juin 2013.

L'affaiblissement général de la conjoncture dans la zone euro "a principalement résulté d'une accélération de la contraction dans le secteur manufacturier", a souligné Markit.

Ces chiffres "suscitent l'inquiétude, car ils suggèrent que l'ampleur du redressement nécessaire pourrait aller plus loin que les mesures annoncées par la Banque centrale européenne ce mois-ci", a expliqué Connor Campbell, analyste chez SpreadEx.

Selon Samuel Siew, analyste chez Phillip Futures, les indices PMI publiés lundi, "en conjonction avec les dernières mesures plus accommodantes de la Banque centrale européenne, devraient causer une faiblesse prolongée pour l'euro, car la monnaie fait face non seulement à la faiblesse économique, mais aussi à des crises politiques", telles qu'en Italie.

Par ailleurs, la livre baissait lundi face au dollar sous l'effet des incertitudes toujours présentes autour du Brexit, à la veille de la décision de la Cour suprême britannique sur la légalité de la décision controversée du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement.

La devise britannique s'échangeait à 1,2433 dollar, en baisse de 0,36%.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0993 1,1017 EUR/JPY 118,18 118,50 EUR/CHF 1,0885 1,0917 EUR/GBP 0,8842 0,8829 USD/JPY 107,50 107,56 USD/CHF 0,9902 0,9909 GBP/USD 1,2433 1,2478

