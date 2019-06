L'euro monte encore face au dollar affaibli par la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro continuait de monter jeudi face à un dollar affaibli depuis la veille par les annonces de la banque centrale américaine (Fed) qui s'est dite prête à agir pour soutenir l'économie, laissant la porte ouverte à une future baisse de taux.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC) l'euro s'échangeait à 1,1291 dollar contre 1,1226 mercredi à 21H00 GMT.

Si la Fed a laissé ses taux inchangés entre 2,25% et 2,50% - comme l'avaient anticipé une majorité d'analystes -, elle a prévenu aussi qu'elle abandonnait son attitude de "patience" face aux multiples incertitudes économiques, portées notamment par la guerre commerciale sino-américaine.

La Fed a par ailleurs abaissé sa prévision d'inflation aux Etats-Unis pour cette année à 1,5% au lieu de 1,8% projeté en mars, loin de son objectif de 2% mais laissé sa prévision de croissance en l'état à 2,1%.

Une grande majorité d'acteurs financiers estiment que la baisse des taux interviendra fin juillet, lors de la prochaine réunion de politique monétaire.

Une baisse rend le dollar moins rémunérateur et donc moins attractif pour les investisseurs. Ces annonces faisant donc logiquement baisser la devise américaine.

"La question maintenant c'est de savoir s'ils vont baisser de 50 points de base ou seulement de 25. Le problème, pour la Fed, c'est que le marché va viser une baisse de 50 et pourrait être déçu si ce n'est finalement que 25", relève Stephen Innes analyste pour Vanguard Markets.

Thu Lan Nguyen, analyste chez Commerzbank, soulignait que les dires de la Fed intervenaient au lendemain de commentaires du président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, qui a lui aussi laissé la porte ouverte à une nouvelle baisse des taux de la BCE.

"A moyen terme, ce qui va compter c'est quelle banque centrale sera perçue comme la plus active par le marché. Nous penchons pour la Fed, aussi le dollar pourrait-il rester faible", a prévu cet analyste.

En attendant, le dollar perdait du terrain contre les principales devises.

Vers 09H00 GMT, le yen montait contre le billet vert à 107,82 yens pour un dollar, au lieu de 108,10 mercredi soir mais perdait du terrain face à l'euro, à 121,72 yens pour un euro, au lieu de 121,36 mercredi à 21H00 GMT.

Avant une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre attendue à 11H00 GMT, la devise britannique remontait nettement face au dollar à 1,2713 dollar au lieu de 1,2639 la veille et était quasi stable contre l'euro à 88,79 pence pour un euro (88,81 mercredi soir).

Le franc suisse s'appréciait aussi contre le dollar, à 0,9878 franc suisse pour un dollar au lieu de 0,9942 la veille et se stabilisait contre la monnaie européenne à 1,1153 franc suisse pour un euro (1,1161 mercredi soir).

L'once d'or valait 1.379,69 dollars contre 1.360,43 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise profitait de la faiblesse du dollar pour atteindre un plus haut depuis plus d'un mois face à lui à 6,8407 yuans pour un dollar vers 08H05 GMT, et s'échangeait à 6,8516 yuans pour un dollar vers 09H00 GMT, contre 6,9036 yuans mercredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 9.230,35 dollars contre 9.167,27 mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

EUR/USD 1,1291 1,1226

EUR/JPY 121,72 121,36

EUR/CHF 1,1153 1,1161

EUR/GBP 0,8879 0,8881

USD/JPY 107,82 108,10

USD/CHF 0,9878 0,9942

GBP/USD 1,2713 1,2639

