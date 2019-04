L'euro monte face au dollar dans un marché calme

Londres (awp/afp) - L'euro grimpait vendredi face au dollar, dans un marché sans informations propres à expliquer des mouvements brusques provoqués par un manque de liquidité.

A 09H00 GMT (11H00 HEC) l'euro valait 1,1307 dollar contre 1,1253 dollar jeudi à 21H00 GMT.

"La volatilité du marché des changes teste des niveaux bas qui ne pourront pas durer", ont fait remarquer les analystes de ANZ, qui soulignent toutefois un appétit pour le risque des investisseurs pesant sur le yen et le dollar.

Durant les échanges asiatiques, l'euro est ainsi monté brusquement face au billet vert. Un mouvement que les analystes de Commerzbank attribuent par ailleurs à un manque de liquidités, dû au faible nombre d'acteurs sur le marché.

Jeudi, le dollar avait pu bénéficier de données économiques favorables avec une nouvelle baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage, à leur plus bas niveau depuis 1969, et avec une hausse plus forte que prévu des prix à la production aux Etats-Unis. Ceux-ci ont progressé de 0,6% en mars par rapport à février.

"Un marché du travail solide crée des pressions inflationnistes, un ingrédient essentiel pour que la Fed envisage de relever ses taux d'intérêt plus tard dans l'année", a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Une hausse des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Après une année 2018 marquée par un resserrement monétaire, la Réserve fédérale américaine a nettement assoupli sa position récemment. A tel point que les analystes sont partagés sur le futur de la politique monétaire américaine, hésitant entre une hausse et une baisse des taux en 2019.

Vers 09H00 GMT, la livre sterling s'affichait en baisse face à la devise européenne, à 86,49 pence pour un euro contre 86,21 pence jeudi soir.

Elle profitait néanmoins de la faiblesse du dollar pour progresser légèrement face au billet vert, à 1,3072 dollar au lieu de 1,3058 la veille.

Le yen était en baisse contre la devise européenne à 126,57 yens pour un euro contre 125,66 et aussi face à la monnaie américaine à 111,95 yens pour un dollar au lieu de 111,66 la veille au soir.

La devise suisse cédait du terrain face à l'euro, à 1,1321 franc suisse pour un euro contre 1,1292 la veille et montait face au dollar, à 1,0014 franc suisse pour un dollar au lieu de 1,0030 jeudi.

La monnaie chinoise valait 6,7095 yuans pour un dollar, contre 6,7194 yuans jeudi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.293,57 dollars contre 1.292,55 dollars jeudi.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 5.024,39 dollars au lieu de 5.054,03 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1307 1,1253

EUR/JPY 126,57 125,66

EUR/CHF 1,1321 1,1292

EUR/GBP 0,8649 0,8621

USD/JPY 111,95 111,66

USD/CHF 1,0014 1,0030

GBP/USD 1,3072 1,3058

ktr/js/mra