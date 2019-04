L'euro monte face au dollar dans un marché optimiste

Londres (awp/afp) - L'euro grimpait vendredi face au dollar, bénéficiant de l'appétit du marché pour le risque après le rebond des exportations chinoises en mars.

A 14H00 GMT (16H00 HEC), l'euro valait 1,1315 dollar contre 1,1253 dollar jeudi à 21H00 GMT.

La hausse de la monnaie unique "est le résultat d'un appétit croissant pour le risque sur les marchés, à la suite des chiffres encourageants liés à la croissance des exportations chinoises, ce qui conforte l'idée qu'un ralentissement de la croissance économique mondiale peut être évité, du moins à court terme", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Les ventes de la Chine à l'étranger ont augmenté de 14,2% en mars sur un an, après un repli de 20,7% en février, selon les données publiées vendredi.

L'euro a tendance à profiter de l'optimisme des marchés, au contraire du dollar ou du yen par exemple, qui sont considérés comme des valeurs refuges et s'apprécient en période de turbulences.

Autre relative bonne nouvelle pour la monnaie unique, la production industrielle dans la zone euro n'a reculé que de 0,2% en février par rapport au mois précédent, tandis que les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset tablaient sur un recul de 0,55%.

Néanmoins, "la volatilité du marché des changes teste des niveaux bas qui ne pourront pas durer", ont fait remarquer plus tôt dans la journée les analystes de ANZ.

Durant les échanges asiatiques, l'euro est ainsi monté brusquement et sans raison apparente face au billet vert. Un mouvement que les analystes de Commerzbank ont attribué par ailleurs à un manque de liquidités, dû au faible nombre d'acteurs sur le marché.

Jeudi, le dollar avait pu bénéficier de données économiques favorables avec une nouvelle baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage, à leur plus bas niveau depuis 1969, et avec une hausse plus forte que prévu des prix à la production aux Etats-Unis. Ceux-ci ont progressé de 0,6% en mars par rapport à février.

Vers 14H00 GMT, la livre sterling restait stable face à la devise européenne, à 86,25 pence pour un euro contre 86,21 pence jeudi soir.

Elle profitait néanmoins de la faiblesse du dollar pour progresser face au billet vert, à 1,3119 dollar au lieu de 1,3058 la veille.

Le yen était en baisse face à la devise européenne à 126,64 yens pour un euro contre 125,66 jeudi et aussi face à la monnaie américaine à 111,92 yens pour un dollar au lieu de 111,66 la veille au soir.

La devise suisse cédait du terrain face à l'euro, à 1,1319 franc suisse pour un euro contre 1,1292 la veille et montait face au dollar, à 1,0004 franc suisse pour un dollar au lieu de 1,0030 jeudi.

La monnaie chinoise valait 6,7053 yuans pour un dollar, contre 6,7194 yuans jeudi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.292,60 dollars contre 1.292,55 dollars jeudi.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 5.067,75 dollars au lieu de 5.054,03 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

----------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1315 1,1253

EUR/JPY 126,64 125,66

EUR/CHF 1,1319 1,1292

EUR/GBP 0,8625 0,8621

USD/JPY 111,92 111,66

USD/CHF 1,0004 1,0030

GBP/USD 1,3119 1,3058

