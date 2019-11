L'euro monte face au dollar dans un marché optimiste sur le commerce

New York (awp/afp) - L'euro montait face au dollar en fin de séance vendredi dans un marché favorisant les actifs considérés comme plus risqués sur fond de regain d'optimisme sur les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie unique gagnait 0,30% face au billet vert, à 1,1055 dollar.

Elle montait aussi de 0,66% face au yen et de 0,51% au franc suisse, des devises servant généralement de valeurs refuges.

"Sans donner de détails, le conseiller économique de la Maison-Blanche Larry Kudlow a affirmé que les États-Unis et la Chine en étaient à la dernière étape d'un accord commercial initial et qu'ils étaient en train de peaufiner les derniers éléments", relève Nick Bennenbroek de Wells Fargo.

"En plus d'avoir soutenu les marchés boursiers mondiaux, les commentaires ont également stimulé la devise chinoise ainsi que la plupart des autres devises émergentes asiatiques", remarque-t-il.

Les commentaires de M. Kudlow "semblent un peu en contradiction avec les autres informations sur l'état d'avancement des négociations", souligne de son côté Shaun Osborne de Scotiabank. "Mais les marchés ne semblent pas se lasser des commentaires résolument optimistes des Etats-Unis", ajoute-t-il.

Le billet vert est pris entre plusieurs feux sur le commerce. Il peut servir de valeur refuge et être recherché en cas de mauvaises nouvelles sur le sujet, mais aurait également tout à gagner d'une économie américaine en meilleure forme en cas d'accord commercial.

Les indicateurs américains du jour étaient en demi-teinte, entre la légère progression (+0,3%) des ventes de détail aux Etats-Unis et le ralentissement de la progression de l'activité manufacturière dans la région de New York en novembre.

Des indicateurs récents ont rassuré sur la vigueur de l'économie américaine, suggérant que la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait maintenir ses taux et ne pas les baisser à court terme.

L'euro avait de son côté profité mercredi d'une croissance en Allemagne un peu meilleure que prévu au troisième trimestre.

L'office européen des statistiques a confirmé vendredi que l'inflation annuelle dans la zone euro ralentissait, à +0,7% en octobre 2019.

Ces chiffres, toujours faibles, "ne devraient faire que confirmer l'étendue du problème pour les responsables de la BCE (Banque centrale européenne, ndlr) qui tentent de redonner du souffle à l'inflation", au travers d'une politique monétaire très accommodante, souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

La BCE devrait rester à la manoeuvre pour un moment, ce qui est de nature à affaiblir l'euro.

Cours de vendredi Cours de jeudi 20H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1055 1,1022 EUR/JPY 120,28 119,50 EUR/CHF 1,0946 1,0890 EUR/GBP 0,8568 0,8557 USD/JPY 108,81 108,42 USD/CHF 0,9902 0,9880 GBP/USD 1,2903 1,2882

afp/rp