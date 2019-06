L'euro monte un peu face au dollar, Powell semble prêt à discuter des taux

New York (awp/afp) - L'euro se renforçait légèrement face au dollar mardi, alors que le président de la banque centrale américaine Jerome Powell a, dans un discours, semblé ouvrir la porte à une discussion sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt.

A 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro s'appréciait de 0,13% face au billet vert et se négociait à 1,1256 dollar contre 1,1241 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le dollar a commencé à se replier quand le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a souligné l'inquiétude de l'institution face à la faiblesse de l'inflation. Il a également indiqué que l'institution surveillait "de près" les effets de l'intensification de la guerre commerciale par Trump et était, "comme toujours", prête à agir "de manière à soutenir l'expansion".

"La porte est maintenant ouverte à une discussion sur une baisse des taux lors de la prochaine réunion (du Comité de politique monétaire de la Fed, FOMC) dans deux semaines", a décrypté Christopher Low de FTN Financial. "On verra si d'autres membres que James Bullard sont prêts à monter au créneau et à militer en faveur d'un abaissement", a-t-il ajouté.

Président de l'antenne de St Louis, James Bullard a estimé lundi qu'une baisse des taux pourrait être "bientôt nécessaire" au vu du ralentissement de la croissance et de la faiblesse persistante de l'inflation. C'était alors la première fois, selon plusieurs analystes, qu'un membre votant du FOMC se prononçait plus ou moins clairement en faveur d'une telle décision, qui rendrait le dollar moins rémunérateur, et donc moins attractif pour les cambistes.

Les acteurs du marché considèrent dorénavant que la probabilité d'une baisse des taux fin juillet est passée au-dessus de 50%, selon l'outil FedWatch de la plateforme boursière CME.

La monnaie unique a pour sa part temporairement pâti en cours de séance d'une déclaration du gouverneur de la Banque de France (BdF). François Villeroy de Galhau a en effet jugé, selon des informations de presse, que l'Europe faisait face à de "fortes incertitudes économiques" et que les tensions commerciales étaient "la plus grande menace pour la croissance".

Selon Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com, le ralentissement de l'inflation en zone euro, révélé dans la matinée, a été "une mauvaise nouvelle supplémentaire pour le bloc de la monnaie unique".

La hausse des prix s'est, en effet, élevée à 1,2% sur un an en mai, contre 1,7% en avril.

Vers 19H00 GMT, le yen baissait légèrement face à l'euro, à 121,72 yens pour un euro, et se stabilisait face au billet vert, à 108,14 yens pour un dollar.

Vers 06H25 GMT, la devise nippone a cependant atteint 107,85 yens pour un dollar, un plus haut en cinq mois. Depuis plusieurs semaines, le yen profite de son statut de valeur refuge.

La devise britannique gagnait du terrain face au billet vert, à 1,2703 dollar pour une livre, tout comme face à l'euro, à 88,61 pence pour un euro.

Le franc suisse se stabilisait face à la devise européenne, à 1,1159 franc suisse pour un euro, mais montait légèrement face au billet vert, à 0,9914 franc suisse pour un dollar.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9079 yuans pour un dollar, contre 6,9037 yuans pour un dollar lundi vers 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.325,97 dollars, contre 1.325,27 dollars lundi soir. Vers 08H20 GMT, elle est montée jusqu'à 1.329,63 dollars, un plus haut depuis trois mois.

Le bitcoin valait 7.583,04 dollars, contre 8.556,11 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1256 1,1241

EUR/JPY 121,72 121,49

EUR/CHF 1,1159 1,1158

EUR/GBP 0,8861 0,8877

USD/JPY 108,14 108,07

USD/CHF 0,9914 0,9925

GBP/USD 1,2703 1,2664

