L'euro poursuit sa baisse face au dollar, fragilisé par un responsable de la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro baissait encore vendredi face au dollar, pour la quatrième séance d'affilée, fragilisé par les récents propos d'un responsable de la Banque centrale européenne.

Vers 08H40 GMT (10H40 HEC), l'euro perdait 0,20% face au billet vert, à 1,1085 dollar.

"Les commentaires d'Olli Rehn hier ont définitivement incité les marchés à s'attendre à une action plus accommodante" de la part de la BCE, a expliqué Fritz Louw, analyste pour MUFG.

Dans une interview au Wall Street Journal, publiée jeudi, le gouverneur de la banque de Finlande a plaidé pour un "ensemble de mesures importantes et percutantes pour septembre", à l'occasion de la prochaine réunion de l'institution.

Selon lui, il est également préférable de "dépasser" les attentes du marché que d'être "en dessous".

Fin juillet, la BCE avait ouvert la voie à une série de remèdes anti-crise, allant d'une ou plusieurs baisses de ses taux à une possible reprise de ses rachats de dette, en brossant un sombre tableau des perspectives économiques en zone euro.

"La BCE - en appliquant la tactique de choc que Rehn a indiquée - enverra les taux de change de l'euro encore plus bas", a prédit Ulrich Leuchtmann, analyste pour CommerzbanK.

En effet, un assouplissement monétaire dans le but de stimuler l'activité économique a également pour conséquence de rendre la devise moins rémunératrice, et donc moins attractive pour les cambistes.

Néanmoins, selon M. Leuchtmann, la réaction de l'euro est restée modérée, ce qu'il explique par le fait que "si la monnaie unique s'affaiblit trop, la pression que le gouvernement américain exerce sur la Réserve fédérale américaine, pour qu'elle fasse baisser le dollar, pourrait s'intensifier".

Les investisseurs gardaient également un oeil sur les relations sino-américaines alors que les acteurs du marché ont peiné jeudi à interpréter les derniers développements.

Pékin a certes menacé Washington de "mesures de représailles" si les États-Unis mettaient à exécution des droits de douane punitifs supplémentaires sur des produits "made in China", mais un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a également appelé à trouver un compromis.

"Les fondamentaux sont toujours relégués au second plan et les rumeurs, tweets et supputations prennent actuellement le dessus", a fait observer John Plassard pour Mirabaud Securities.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

08H40 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1085 1,1107

EUR/JPY 117,75 117,87

EUR/CHF 1,0857 1,0846

EUR/GBP 0,9137 0,9189

USD/JPY 106,23 106,12

USD/CHF 0,9794 0,9765

GBP/USD 1,2132 1,2088

ktr/ltt/fc