L'euro poursuit sa progression face au dollar dans un marché optimiste

Londres (awp/afp) - L'euro a touché encore mercredi un plus haut depuis deux mois et demi face au dollar, tiré par l'optimisme qui domine le marché.

Vers 09H05 GMT (11H05 HEC), l'euro prenait 0,40% face au billet vert, à 1,1215 dollar, une heure et demi après avoir atteint 1,1228 dollar, un niveau plus vu depuis la mi-mars. Mardi, la monnaie européenne a clôturé en hausse face au dollar pour la sixième séance d'affilée.

"La perspective d'une reprise plus robuste en Europe, avec un Covid-19 sous contrôle et un plus grand soutien économique en marche, a aidé l'euro à se hisser plus haut", a expliqué Derek Halpenny, analyste pour MUFG.

L'Italie a rouvert ses frontières aux touristes et les Italiens sont autorisés à passer d'une région à l'autre, tandis qu'en France, les terrasses des cafés ont rouvert mardi.

Le billet vert étant généralement considéré comme une valeur refuge, il a tendance à s'apprécier en période d'incertitudes et à se déprécier lorsque l'optimisme domine sur les marchés.

"Le fonds de relance de l'Union européenne et la perspective d'une augmentation du programme de rachat d'actifs de la Banque centrale européenne" jeudi, bénéficient également à la monnaie unique, a ajouté M. Halpenny.

Après une salve de mesures exceptionnelles en mars, alors que l'Europe se barricadait pour endiguer la crise sanitaire, l'institut s'était montré "prêt" à en faire plus, lors de sa réunion d'avril, face à cette crise "inédite en temps de paix".

L'heure est venue d'agir à nouveau, estiment les analystes, pour qui la voie la plus évidente est de gonfler le Programme d'urgence de la BCE (PEPP) face à la pandémie, prévoyant déjà 750 milliards d'euros de rachats de dette d'ici à la fin de l'année.

La livre sterling, considérée comme une devise à risque, notamment du fait du douloureux processus du Brexit, progressait également face au dollar.

Elle a atteint durant les échanges asiatiques 1,2611 dollar, un plus haut en un mois.

Cours de mercredi Cours de mardi

--------------------------------------

09H05 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1215 1,1170

EUR/JPY 122,00 121,39

EUR/CHF 1,0792 1,0750

EUR/GBP 0,8911 0,8900

USD/JPY 108,78 108,68

USD/CHF 0,9622 0,9624

GBP/USD 1,2586 1,2551

ktr/bp/sl