L'euro progresse face au dollar, après un indicateur américain moins bon que

Londres (awp/afp) - L'euro progressait lundi face à un dollar pénalisé par un indicateur américain moins bon que prévu et alors que Trump a annoncé des droits de douane sur l'importation d'acier et d'aluminium contre le Brésil et l'Argentine.

Vers 16H00 GMT (17H00 HEC), l'euro gagnait 0,50% face au billet vert à 1,1073 dollar.

Vendredi, il était tombé à 1,0981 dollar, un plus bas en un mois et demi, avant de se redresser.

Après un début de séance "clairement favorable au risque" du fait de "la publication de PMI chinois positifs, qui révèlent une vitalité inattendue", selon Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades, la tendance évoluait de manière moins nette, tandis que le franc suisse se reprenait.

L'euro a notamment accru ses gains après la publication de l'indice ISM pour l'industrie manufacturière aux Etats-Unis.

Celle-ci a continué de se contracter en novembre à 48,1% tandis que les analystes tablaient sur 49,4%.

"Le rapport décevant ravive les inquiétudes concernant l'économie américaine et les spéculations sur la baisse des taux d'intérêt de la Fed, par conséquent le dollar pourrait s'affaiblir davantage", a jugé auprès de l'AFP Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

Une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine, pour soutenir l'activité, aurait en effet pour conséquence de rendre la devise concernée moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes.

Par ailleurs, Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Brésil et de l'Argentine, les accusant de procéder à des dévaluations massives de leur monnaie.

Cette mesure n'a toutefois pas eu d'effet notable sur les taux de change des deux devises, qui dépendent avant tout de l'offre et de la demande sur les marchés.

Cours de lundi Cours de vendredi

-----------------------------------

16H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1073 1,1018

EUR/JPY 120,81 120,64

EUR/CHF 1,0993 1,1020

EUR/GBP 0,8568 0,8524

USD/JPY 109,10 109,49

USD/CHF 0,9927 1,0002

GBP/USD 1,2923 1,2925

