L'euro progresse face au dollar dans un marché surveillant l'épidémie

Londres (awp/afp) - L'euro progressait jeudi face au dollar, dans un marché hésitant et cherchant à se positionner face à la propagation du coronavirus.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro prenait 0,34% face au billet vert, à 1,1175 dollar.

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s'élevait à 95.371, dont 3.284 décès, dans 84 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 9h00 GMT.

"L'euro a récemment profité de l'extrême aversion au risque qui a incité certains à liquider leur position financée en euros", ont expliqué Lee Hardman et Derek Halpenny, analystes pour MUFG.

Dans certaines opérations spéculatives, appelées "carry trade", les investisseurs empruntent de l'argent dans une devise où le taux d'intérêt est faible, comme c'est le cas actuellement dans la zone euro, pour le replacer dans une devise qui rapporte un taux d'intérêt plus élevé.

Mais dans un marché fébrile, les investisseurs cherchent à se défaire de ces paris jugés plus risqués, ce qui par ricochet bénéficie aux devises aux taux d'intérêt faibles.

Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine (Fed) a abaissé mardi ses taux d'intérêt de 0,5 point, à la surprise des investisseurs.

Cette baisse a pesé sur le dollar en le rendant moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

Mais les investisseurs ont pu se sentir "déçus qu'aucune autre banque centrale n'ait été aussi volontariste", a souligné Thu Lan Nguyen, analyste pour Commerzbank.

Le billet vert peut à l'inverse compter sur la situation économique aux Etats-Unis qui "est toujours en bonne santé", a souligné Naeem Aslam, analyste pour Avatrades.

Mercredi, deux indicateurs ont révélé qu'en février la croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis a atteint son plus haut niveau en un an et le secteur privé aux Etats-Unis a créé 183.000 emplois, soit plus que prévu par les analystes.

A l'inverse, l'euro a été pénalisé mercredi par la montée des craintes autour du coronavirus avec la fermeture des écoles et des universités pour deux semaines, ont signalé les analystes du courtier Sucden.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1175 1,1136

EUR/JPY 119,50 119,75

EUR/CHF 1,0644 1,0653

EUR/GBP 0,8648 0,8652

USD/JPY 106,93 107,53

USD/CHF 0,9525 0,9566

GBP/USD 1,2921 1,2872

ktr/ved/evs