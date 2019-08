L'euro progresse face au dollar, le marché tourné vers la Fed et la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro progressait légèrement lundi face au dollar, au début d'une semaine dominée par la communication des banques centrales.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro gagnait 0,13% face au billet vert, à 1,1105 dollar.

"Ces dernières semaines, le dollar a profité du fait que l'économie américaine se porte de toute évidence mieux que les autres grandes économies, et notamment mieux que l'Europe, où l'Allemagne pourrait tomber en récession technique au troisième trimestre", ont résumé Lee Hardman et Fritz Louw, analyste pour MUFG.

Le Produit intérieur brut (PIB) de la première économie européenne s'est en effet contracté de 0,1% au deuxième trimestre par rapport au précédent, selon des données publiées la semaine dernière.

Cependant, une "information concernant un plan de relance allemand en cas de récession de l'économie du pays a offert un soutien à la monnaie commune à la fin de la semaine dernière", a ajouté Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group, en référence à un article de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, publié vendredi.

Ce plan pourrait néanmoins ne pas voir le jour avant plusieurs mois et il est probable que la Banque centrale européenne ait à agir avant, ce qui pèsera sur l'euro, a ajouté M. Lawler.

Une politique monétaire plus accommodante, dans le but de stimuler la croissance, rend la devise concernée moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes.

Plus tard dans la semaine, les investisseurs "scruteront attentivement la dernière mise à jour de la communication de la Fed et de la BCE", ont expliqué les analystes de MUFG.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine publiera le compte-rendu de sa précédente réunion de politique monétaire, tandis que la BCE fera de même jeudi.

Mais c'est surtout le symposium de Jackson Hole, la grande messe annuelle des banquiers centraux qui se tient aux États-Unis en fin de semaine, qui concentrera toute l'attention, ont relevé plusieurs analystes.

"Beaucoup s'attendent à ce que le président de la FED, Jerome Powell, rassure tout le monde en donnant une vision claire de l'état et de la santé de l'économie", a souligné Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

Cours de lundi Cours de vendredi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1105 1,1090

EUR/JPY 118,37 117,99

EUR/CHF 1,0861 1,0850

EUR/GBP 0,9156 0,9129

USD/JPY 106,60 106,38

USD/CHF 0,9782 0,9783

GBP/USD 1,2127 1,2149

ktr/ltt/evs