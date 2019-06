L'euro recule face à un dollar qui rebondit sans entrain

Londres (awp/afp) - L'euro reculait face au dollar qui rebondissait lundi sans effacer ses lourdes pertes de la semaine précédente, plombé par les perspectives assombries de la croissance américaine.

A 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1301 dollar contre 1,1334 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le billet vert remontait face à la plupart des autres devises après avoir souffert des tensions entre les Etats-Unis et le Mexique, qui menaçaient de peser sur l'économie américaine et de pousser la Réserve fédérale (Fed) à abaisser ses taux.

Vendredi soir, à l'issue de plusieurs jours de négociations ardues, Washington et Mexico ont arraché un accord sur l'immigration comme souhaité par Donald Trump.

"Les obligations américaines et le peso mexicain en ont profité", ont commenté les analystes de Société Générale.

Le peso, qui s'était écroulé face au dollar quand le président américain avait menacé d'infliger des droits de douane punitifs au Mexique, a retrouvé son niveau d'avant ces annonces, et évoluait à 19,19 pesos pour un dollar vers 09H00 GMT.

Mais sur le marché du billet vert, "deux sujets restent plus importants que tout le reste, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis et leur effet sur la croissance mondiale, ainsi que les signaux de ralentissement de l'économie américaine", a rappelé Konstantinos Anthis, analyste chez ADSS.

En effet, le dollar ne parvenait même pas à effacer sa baisse de vendredi face à l'euro, quand des données décevantes sur l'emploi américain avaient inquiété le marché.

Avec un ralentissement des créations d'emploi, "à moins d'un miracle de productivité, la croissance américaine va être plus faible que prévu", ont prévenu les analystes de Société Générale.

Vers 09H00 GMT, le yen reculait légèrement face à l'euro, à 122,72 yens pour un euro, contre 122,62 yens vendredi à 21H00 GMT, et baissait plus nettement face au billet vert, à 108,60 yens pour un dollar contre 108,19 yens vendredi soir.

La devise britannique était stable face à l'euro, à 89,06 pence pour un euro, et reculait face au dollar, à 1,2688 dollar pour une livre.

Le franc suisse restait stable face à l'euro, à 1,1196 franc suisse pour un euro, et reculait face au dollar, à 0,9908 franc suisse pour un dollar.

L'once d'or valait 1.327,63 dollars, contre 1.340,81 dollars vendredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,9331 yuans pour un dollar, contre 6,9098 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 7.721,70 dollars, contre 7.898,63 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1301 1,1334

EUR/JPY 122,72 122,62

EUR/CHF 1,1196 1,1195

EUR/GBP 0,8906 0,8899

USD/JPY 108,60 108,19

USD/CHF 0,9908 0,9877

GBP/USD 1,2688 1,2737

js/pn/mra