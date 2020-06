L'euro recule face au dollar, craintes d'une deuxième vague aux Etats-Unis

New York (awp/afp) - L'euro continuait de baisser vendredi face au dollar, les marchés financiers s'inquiétant d'une deuxième vague de Covid-19 aux Etats-Unis.

Vers 19H15 GMT (21H15 à Paris), l'euro perdait 0,52% face au billet vert, à 1,1240 dollar, après déjà avoir cédé du terrain la veille.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par le nouveau coronavirus tant en nombre de morts que de cas, avec plus de 113.000 décès pour plus de 2 millions de cas.

La hausse du nombre d'hospitalisations dans plusieurs Etats, dont le Texas et la Caroline du Nord, fait craindre une deuxième vague qui ferait encore plus de dégâts et viendrait ralentir la lente reprise économique.

Par conséquent, "les devises refuges comme le yen, le franc suisse, mais également le dollar ont été à nouveau demandées", a commenté Thu Lan Nguyen, analyste pour Commerzbank.

"Nous ne pouvons pas fermer l'économie de nouveau", a toutefois prévenu le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, interrogé jeudi sur la chaîne d'informations financières CNBC.

Plusieurs observateurs du marché des changes s'attendent à ce que la monnaie unique européenne continue de baisser face au billet vert lors des prochaines séances.

"Les mauvaises données économiques, l'absence d'évolution encourageante sur le volet budgétaire et le raffermissement du dollar américain encourageront probablement une baisse plus importante de l'euro, qui montre des signes de fatigue, face au dollar", a ainsi jugé Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Le fonds de relance de 750 milliards d'euros proposé par la Commission européenne, qui serait financé par des emprunts émis par l'exécutif européen au nom de l'UE, serait une grande première, mais les négociations s'annoncent difficiles tandis que les Premiers ministres de quatre pays d'Europe centrale ont appelé jeudi à une distribution "équitable".

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1240 1,1299 EUR/JPY 120,75 120,75 EUR/CHF 1,0723 1,0668 EUR/GBP 0,8987 0,8966 USD/JPY 107,43 106,87 USD/CHF 0,9540 0,9442 GBP/USD 1,2507 1,2602

afp/rp