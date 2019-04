L'euro recule face au dollar dans un marché sans élan

New York (awp/afp) - L'euro s'affichait en baisse face au dollar mardi en fin de journée dans un marché manquant de conviction après un long week-end pascal.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro cédait 0,36% face au billet vert et s'échangeait à 1,1217 dollar contre 1,1257 lundi à 21H00 GMT.

"Les principales devises évoluent peu alors que le marché des changes reste caractérisé par trois éléments: une faible volatilité, une faible liquidité et une faible conviction", ont relevé les analystes de Scotiabank.

Certains indicateurs de la volatilité sur le marché des changes sont à leur plus bas niveau depuis mi-2014, a souligné Brendan McKenna de Wells Fargo. Et "nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive dans la mesure où les banques centrales vont probablement maintenir une politique monétaire particulièrement accommodante", a-t-il indiqué.

L'euro a bien lâché du terrain face au dollar à la mi-journée. "Mais ce mouvement ne semble lié à aucun déclencheur clair", a estimé Eric Theoret de Scotiabank.

"C'est un marché bizarre aujourd'hui", a-t-il ajouté. "On ne parvient pas à définir un fil rouge, entre un marché américain des actions en pleine forme, synonyme d'appétit pour le risque, un marché des matières premières plus mitigé et un marché des devises marqué par une claire domination du dollar", considéré généralement comme une valeur sûre, a-t-il expliqué.

La bonne tenue du yen face à l'euro, au dollar australien et aux devises de plusieurs pays émergents est toutefois plutôt le signe, selon lui, d'une volonté des investisseurs de se tourner vers des valeurs refuge.

Vers 19H00 GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie européenne, à 86,68 pence pour un euro contre 86,71 lundi à 21H00 GMT, et baissait face au billet vert, à 1,2938 dollar au lieu de 1,2982 la veille.

Le yen progressait face à la devise européenne à 125,44 yens pour un euro contre 126,01 yens lundi soir, et dans une moindre mesure face à la monnaie américaine à 111,84 yens pour un dollar contre 111,94 yens lundi.

La devise suisse baissait légèrement, à 1,1444 franc suisse pour un euro contre 1,1431 lundi soir, et à 1,0203 franc suisse pour un dollar au lieu de 1,0154 à la veille.

La monnaie chinoise a terminé à 6,7259 yuans pour un dollar, contre 6,7121 yuans lundi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.270,94 dollars, presque une heure après avoir atteint un plus bas depuis décembre à 1.266,69 dollars. L'once valait 1.274,93 dollars lundi soir.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 5.603,59 dollars au lieu de 5.365,88 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1217 1,1257

EUR/JPY 125,44 126,01

EUR/CHF 1,1444 1,1431

EUR/GBP 0,8668 0,8671

USD/JPY 111,84 111,94

USD/CHF 1,0203 1,0154

GBP/USD 1,2938 1,2982

afp/rp