L'euro recule face au dollar, miné par l'intransigeance de l'Allemagne

New York (awp/afp) - L'euro se repliait vendredi face au dollar, lesté par des propos de la chancelière allemande Angela Merkel, qui a confirmé le refus de son gouvernement de contracter de nouvelles dettes.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro perdait 0,21% face au billet vert à 1,1015 dollar.

Si les partis de la fragile coalition gouvernementale de Mme Merkel ont accouché vendredi au forceps d'une stratégie pour le climat représentant au moins 100 milliards d'euros d'investissements d'ici 2030, la chancelière allemande a indiqué qu'elle n'avait pas prévu de changer sa politique d'orthodoxie budgétaire.

La première économie européenne accumule les excédents des comptes publics depuis 2014, malgré les appels de plus en plus pressants de ses partenaires et des institutions internationales à dépenser plus.

"L'Allemagne ne laisse aucune place à un assouplissement budgétaire. Les Allemands se montrent extrêmement conservateurs avec leur argent à un moment où ils pourraient pourtant faire preuve d'un peu de souplesse", a commenté Boris Schlossberg de BK Asset Management.

"Berlin a la possibilité d'emprunter à des taux d'intérêt négatifs, mais l'Allemagne a une telle aversion pour la dette qu'elle ne peut s'y résoudre", a ajouté l'expert.

L'Allemagne, dont l'économie repose en grande partie sur ses exportations, est particulièrement affectée par la guerre commerciale sino-américaine et le ralentissement de la croissance mondiale.

"Plus les Allemands attendront avant de changer de politique, plus ils risquent d'être frappés de plein fouet par la récession", a estimé M. Schlossberg.

Pour le spécialiste, la situation de l'Allemagne menace l'économie européenne dans son ensemble et pourrait faire chuter l'euro à des niveaux plus vus depuis plusieurs années.

Par ailleurs, la livre britannique reculait face au dollar, les investisseurs restant prudents sur les négociations autour du Brexit malgré des déclarations modérément optimistes de Bruxelles.

La devise britannique s'échangeait à 1,2475 dollar, en baisse de 0,41%.

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1015 1,1041 EUR/JPY 118,57 119,26 EUR/CHF 1,0925 1,0960 EUR/GBP 0,8830 0,8815 USD/JPY 107,64 108,02 USD/CHF 0,9918 0,9927 GBP/USD 1,2475 1,2526

afp/rp