L'euro recule un peu face au dollar, la livre se replie

New York (awp/afp) - L'euro perdait un peu de terrain face au dollar en fin de journée mardi dans un marché calme, tandis que la livre britannique reculait malgré des données encourageantes sur le marché de l'emploi au Royaume-Uni.

A 19H00 GMT (21H00 à Paris) l'euro perdait 0,14% face au billet vert, à 1,1288 dollar contre 1,1304 dollar lundi à 21H00 GMT.

"Le marché des changes manque clairement de conviction pour prendre un pari marqué dans un sens ou dans l'autre et reste le plus souvent dans des fourchettes d'échanges restreintes", a observé Mazen Issa de TD Securities. "Les banques centrales affichent clairement leur intention de conserver une politique monétaire très accommodante et le marché des changes a déjà bien intégré les révisions à la baisse des prévisions de croissance", a-t-il ajouté.

Mardi, "des informations de presse suggérant que des membres de la Banque centrale européenne estiment que les prévisions de croissance de l'institution sont encore un peu trop optimistes ont pu peser un peu" sur l'euro, a toutefois remarqué le spécialiste. Cette position n'est toutefois pas très surprenante à ses yeux après les commentaires très prudents de l'institution la semaine précédente.

L'annonce d'une progression du moral des investisseurs allemands en avril, qui selon le baromètre de l'institut ZEW est passé pour la première fois depuis mars 2018 en territoire positif, n'a dans ce contexte pas suffi à soutenir l'euro.

"La performance économique de la zone euro s'est d'une certaine façon améliorée ces dernières semaines, avec un secteur des services en forme, mais les risques à l'horizon pourraient forcer les acteurs à rester prudents", a avancé Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Concernant la devise britannique, alors que le feuilleton du Brexit connaît une certaine accalmie depuis l'annonce d'un nouveau report, les cambistes ont pris connaissance des dernières données sur le chômage.

Celui-ci s'est maintenu à 3,9%, son plus bas niveau depuis 1975, lors des trois mois achevés à fin février. Les salaires (primes comprises) ont progressé pour leur part de 3,5% sur un an, soit bien plus vite que l'inflation mais conformément aux attentes des analystes.

La livre sterling n'a pas semblé réagir à ces chiffres, restant en baisse face à la devise européenne, à 86,47 pence pour un euro contre 86,30 pence lundi soir.

Elle perdait du terrain également face au dollar, à 1,3055 dollar au lieu de 1,3100 lundi.

"Les employeurs continuent d'embaucher à un rythme soutenu malgré la menace du Brexit mais ils ne font pas d'investissements significatifs à long terme, soulignant le fait que l'incertitude politique comme le Brexit va probablement restreindre l'économie britannique", a estimé Joe Manimbo de Western Union.

Le yen progressait face à la devise européenne à 126,43 yens pour un euro contre 126,65 yens, et se maintenait face à la monnaie américaine, à 112,00 yens pour un dollar au lieu de 112,04 lundi soir.

La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1374 franc suisse pour un euro contre 1,1350 lundi soir, ainsi que face au dollar, à 1,0075 franc suisse pour un dollar au lieu de 1,0041 lundi.

La monnaie chinoise a terminé à 6,7122 yuans pour un dollar, contre 6,7087 yuans lundi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.276,33 dollars après être tombé un peu plus tôt à son plus bas niveau depuis fin décembre. Lundi soir, l'once d'or s'échangeait à 1.287,92 dollars.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 5.206,29 dollars au lieu de 5.021,53 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1288 1,1304

EUR/JPY 126,43 126,65

EUR/CHF 1,1374 1,1350

EUR/GBP 0,8647 0,8630

USD/JPY 112,00 112,04

USD/CHF 1,0075 1,0041

GBP/USD 1,3055 1,3100

afp/rp