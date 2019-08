L'euro remonte face au dollar, Trump avive le conflit commercial avec la Chine

New York (awp/afp) - Le dollar a perdu du terrain jeudi face à l'euro quand le président américain Donald Trump a annoncé son intention d'imposer de nouvelles sanctions commerciales à l'encontre la Chine.

Le billet vert lâchait ainsi une partie du terrain gagné suite à des commentaires du patron de la Banque centrale américaine (Fed) laissant entendre qu'il n'y aurait pas forcément plusieurs baisses de taux d'intérêt après celle intervenue mercredi.

Vers 19H30 GMT (21H30 à Paris), l'euro gagnait 0,07% face au dollar pour s'échanger à 1,1084 dollar.

La monnaie européenne était descendue vers 12H00 GMT jusqu'à 1,1027 dollar, un niveau plus vu depuis mai 2017.

"On est passé en moins de 24 heures d'une situation où la Fed se montrait moins accommodante que prévu, ce qui a fait monter le dollar, à une situation où, avec les nouvelles menaces contre la Chine, on peut anticiper une nouvelle baisse des taux en septembre", a commenté Greg Anderson, responsable de la stratégie du marché des changes chez BMO.

Le dollar avait en effet nettement grimpé mercredi suite à la décision de la Fed de baisser ses taux pour la première fois depuis 2008, d'un quart de point, et à des commentaires de son patron Jerome Powell, qui a affirmé que la Fed n'abordait pas "un long cycle" de baisses.

M. Powell a aussi souligné que d'autres réductions n'étaient pas exclues, une hésitation qui a rendu les observateurs perplexes.

Déjà en petite perte de vitesse jeudi en fin de séance européenne, le billet vert a lâché encore plus de terrain juste après une série de tweets de Donald Trump indiquant que son administration allait infliger "de petits droits de douane supplémentaires de 10% sur les 300 milliards de dollars" d'importations chinoises jusque-là épargnées.

Cette mesure "devrait cette fois-ci vraiment toucher le consommateur américain et peser sur l'économie du pays", remarque M. Anderson. Les investisseurs s'attendent donc à ce que la Fed monte au créneau pour soutenir la croissance en abaissant de nouveau rapidement les taux, peut-être dès septembre. Ce qui pèse sur le dollar.

Toutefois, prévoit le spécialiste, le repli du dollar devrait rester limité.

"Il y a tellement de facteurs qui se croisent sur le marché des changes", explique-t-il. "Certes la croissance américaine devrait pâtir des nouveaux tarifs douaniers. Mais la croissance mondiale aussi. Et l'Europe, qui exporte beaucoup, va aussi en pâtir", souligne-t-il. De plus, "en période de ralentissement économique mondiale, le dollar a tendance à monter", ajoute-t-il.

La livre sterling, déjà mise à mal par la perspective de plus en plus concrète au Royaume-Uni d'un Brexit sans accord, a aussi souffert de la force du dollar.

Vers 15H00 GMT, elle est ainsi descendue à un plus bas depuis janvier 2017 face au dollar, à 1,2080 dollar, juste avant une réunion de la Banque d'Angleterre (BoE).

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1084 1,1076 EUR/JPY 119,15 120,49 EUR/CHF 1,0977 1,1009 EUR/GBP 0,9126 0,9110 USD/JPY 107,48 108,78 USD/CHF 0,9904 0,9940 GBP/USD 1,2144 1,2159

afp/rp