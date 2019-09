L'euro remonte face au dollar, un peu affaibli par la baisse des taux

New York (awp/afp) - Le dollar retombait face à l'euro jeudi, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine d'abaisser ses taux directeurs.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro prenait 0,22% face au billet vert, à 1,1054 dollar.

Les responsables de la banque centrale américaine ont annoncé mercredi une baisse de 25 points de base, soit un quart de point de pourcentage, de leurs taux au jour le jour, à l'issue d'une réunion de politique monétaire.

Les taux d'intérêt, qui ont été diminués pour la deuxième fois en deux mois, s'établissent désormais dans une fourchette comprise entre 1,75% et 2%.

La baisse des taux rend ainsi le dollar moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

"Maintenant que la Fed apparaît accommodante, le dollar pourrait continuer de baisser même si les indicateurs économiques ont permis de maintenir une certain niveau de confiance dans le dollar en dépit des décisions relatives aux taux d'intérêt", ont noté les analystes de Tempus.

La moyenne des projections des membres de la Fed (tableau des "dot plot") indique toutefois que la Banque centrale n'a, pour l'instant, pas l'intention d'aller plus loin dans ses baisses des taux, ni fin 2019 ni l'année prochaine.

Le Comité monétaire est par ailleurs apparu très divisé, deux membres ayant voté contre une baisse des taux, sept pour, et un souhaitant une baisse plus importante. C'est la plus forte opposition rencontrée par le président Jerome Powell depuis son arrivée à la tête de la Fed début 2018.

Cependant, "le principal dissident n'est pas un membre de la Fed mais le président Trump qui scrutait la décision et a immédiatement tweeté", a commenté Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

"Jay (Jerome) Powell et la Réserve fédérale ont échoué une nouvelle fois", a-t-il tancé sur Twitter. "Aucun +cran+, aucun bon sens, aucune vision! Un communicant déplorable !", a-t-il ajouté.

En définitive, la réunion de la banque centrale américaine n'a pas bouleversé l'équilibre sur le marché des changes, l'euro évoluant toujours entre 1,10 et 1,11 dollar, une fourchette de laquelle il peine à s'écarter depuis le début du mois.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1054 1,1030 EUR/JPY 119,36 119,62 EUR/CHF 1,0964 1,1001 EUR/GBP 0,8817 0,8844 USD/JPY 107,97 108,45 USD/CHF 0,9919 0,9974 GBP/USD 1,2537 1,2472

