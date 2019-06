L'euro résiste face au dollar, le marché digère l'accord USA-Mexique

Paris (awp/afp) - L'euro reprenait un peu de vigueur face au dollar mardi, dans un marché hésitant entre un regain d'optimisme après l'accord entre Mexique et Etats-Unis, des inquiétudes persistantes sur les autres conflits commerciaux et l'assombrissement de la conjoncture mondiale.

A 06H15 GMT (08H15 HEC), l'euro grimpait à 1,1319 dollar contre 1,1312 dollar mardi à 21H00 GMT.

L'euro rebondissait face au billet vert, dans un marché continuant de digérer l'accord sur l'immigration arraché vendredi entre les Etats-Unis et le Mexique, qui éloigne la menace de taxes douanières punitives américaines contre son voisin du sud.

Certes, le dollar s'était renchéri lundi "dans l'anticipation que l'accord entre Washington et Mexico devrait être favorable pour l'économie américaine", notait Minori Uchida, analystes marchés chez MUFG Bank à Tokyo.

Pour autant, le billet vert "reste sous pression, car la spéculation d'une baisse des taux américains cette année ne fait que s'intensifier", soulignait l'analyste.

Des données décevantes sur l'emploi aux Etats-Unis vendredi ont en effet inquiété le marché, avivant les perspectives d'une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour soutenir l'activité.

De plus, la nervosité des cambistes perdurait face aux tensions commerciales persistantes entre la Chine et les Etats-Unis, et à l'assombrissement de la conjoncture mondiale.

En attendant une rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping pour relancer leurs pourparlers lors du G20, "il revient aux banques centrales de remplir le vide (pour enrayer l'essoufflement économique) ce qui rend des baisses de taux encore plus probables", estimaient les analystes du courtier Oanda.

Vers 06H15 GMT, le yen reculait légèrement face à l'euro, à 122,94 yens pour un euro, et baissait encore plus nettement face au billet vert, à 108,62 yens pour un dollar.

La devise britannique reculait légèrement face à l'euro, à 89,26 pence pour un euro, comme face au dollar, à 1,2681 dollar pour une livre.

Le franc suisse perdait du terrain face à l'euro, à 1,1209 franc suisse pour un euro, comme face au dollar, à 0,9902 franc suisse pour un dollar.

L'once d'or valait 1.328,71 dollars, contre 1.328,15 dollars lundi soir.

La monnaie chinoise a fini à 6,9165 yuans pour un dollar, contre 6,9311 yuans lundi soir, se reprenant nettement après avoir glissé la veille à son niveau le plus faible depuis plus de six mois.

Le bitcoin valait 7.945,44 dollars, contre 7.963,96 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

06H15 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1319 1,1312

EUR/JPY 122,94 122,67

EUR/CHF 1,1209 1,1197

EUR/GBP 0,8926 0,8917

USD/JPY 108,62 108,45

USD/CHF 0,9902 0,9898

GBP/USD 1,2681 1,2685

afp/al