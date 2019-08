L'euro se cherche alors que Conte annonce sa démission

Ajoute démission de Giuseppe Conte et réaction de la livre après des propos d'Angela Merkel

Londres (awp/afp) - L'euro hésitait mardi face au dollar après que le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a annoncé son intention de démissionner et en attendant en fin de semaine le symposium de Jackson Hole, grand rendez-vous des banquiers centraux.

Vers 14H45 GMT (16H45 HEC), l'euro prenait 0,01% face au billet vert, à 1,1079 dollar.

La devise européenne a quelque peu hésité sur la direction à prendre, baissant face au dollar avant de se reprendre. Elle a ensuite effacé ses quelques gains, lorsque le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé son intention de démissionner après le débat parlementaire qui suivra sa déclaration devant le Sénat, où il a prononcé un discours très dur contre Matteo Salvini.

"Il semble que les évènements ne vont pas nécessairement engendrer une crise", a estimé Neil Wilson, analyste pour Markets.com, qui incite cependant à la prudence alors que l'euro "est toujours assez proche de son plus bas de la journée".

Par ailleurs, la livre sterling a soudainement rebondi face au dollar, avant d'effacer ses gains, après que la chancelière allemande, Angela Merkel, a indiqué, selon l'agence Bloomberg, que l'Allemagne réfléchirait à des "solutions pratiques" au filet de sécurité, actuel point de désaccord entre le Royaume-Uni et le continent.

"En réalité, c'est plus de bruit qu'autre chose", a jugé M. Wilson.

En revanche, ce bref mouvement "indique à quel point la livre sterling sera sensible aux rumeurs et aux informations relatives au Brexit au cours des prochaines semaines, alors que nous nous dirigeons vers le 31 octobre", date-limite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Par ailleurs, les investisseurs avaient les yeux tournés vers le discours vendredi du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, "pour avoir de nouvelles indications sur la direction de la politique monétaire des États-Unis", avait expliqué plus tôt dans la journée Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Cette prise de parole aura lieu au symposium de Jackson Hole, la grande messe annuelle des banquiers centraux qui se tient aux États-Unis.

Mais avant cela, les marchés pourront consulter mercredi et jeudi les compte-rendus des précédentes réunions de la Fed et de la Banque centrale européenne.

Le futur de la politique monétaire est actuellement le sujet numéro un sur le marché des changes, alors que les grandes banques centrales envisagent de plus en plus d'assouplir davantage leurs politiques, déjà largement accommodantes, ce qui pèse sur les devises concernées.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

14H45 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1079 1,1078

EUR/JPY 117,86 118,13

EUR/CHF 1,0857 1,0875

EUR/GBP 0,9144 0,9136

USD/JPY 106,38 106,64

USD/CHF 0,9900 0,9817

GBP/USD 1,2121 1,2126

