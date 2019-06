L'euro se replie face au dollar en attendant une réunion de la BCE

New York (awp/afp) - L'euro fléchissait mercredi face au dollar, la prudence l'emportant à la veille d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) tandis que le billet vert a fluctué au gré d'indicateurs américains contrastés.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro baissait de 0,20% face à la devise américaine et se négociait à 1,1230 dollar, contre 1,1252 dollar mardi à 21H00 GMT.

Les responsables de la BCE se retrouvent jeudi alors que s'accumulent les inquiétudes sur la croissance et l'inflation en zone euro.

"Les observateurs du marché s'attendent non seulement à ce que la BCE soit encore plus généreuse dans son nouveau programme de TLTRO", les prêts géants qu'elle accorde aux banques européennes, dont elle devrait donner les détails jeudi, mais ils s'attendent aussi à ce qu'elle affirme être "prête à faire ce qui est nécessaire pour être la plus accommodante possible", a souligné Mazen Issa, de TD Securities.

L'institution pourrait notamment repousser de nouveau le moment de remonter ses taux, actuellement prévu "début 2020" au plus tôt.

De telles mesures ont tendance à peser sur l'euro.

De l'autre côté de l'Atlantique, le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell a déjà prévenu mardi que son institution surveillait de près les conséquences potentiellement néfastes de la guerre commerciale qui oppose les Etats-Unis à plusieurs de ses partenaires et était prête à agir "de manière à soutenir l'expansion".

"Ces commentaires ont été vus comme un signe que la Fed est prête à baisser ses taux d'intérêt si besoin", note David Madden, analyste chez CMC Markets. Et ont fortement pesé sur le billet vert.

Le dollar a encore fléchi mercredi après la publication des données de l'enquête mensuelle d'ADP montrant que les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ont fondu en mai.

"Ces chiffres valident un peu plus l'idée que la Fed, dont la mission est, entre autres, de veiller au plein emploi, pourrait vraiment avoir à intervenir prochainement", a souligné M. Issa.

Mais le billet vert a regagné du terrain quand un indice de l'association professionnelle ISM a montré que la croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis s'était accélérée en mai.

Surtout, "la composante sur l'emploi de cet indice était très solide", a relevé M. Issa. "Ce qui a permis d'atténuer les craintes déclenchées par l'enquête ADP à l'approche de la publication vendredi des chiffres officiels sur le marché du travail en mai aux Etats-Unis".

L'or a pour sa part profité de son statut de valeur refuge, l'once de métal jaune atteignant vers 12H40 GMT son plus haut depuis plus de trois mois, à 1.346,82 dollars. L'once d'or valait 1.329,26 dollars, contre 1.325,51 dollars mardi à 21H00 GMT.

Vers 19H00 GMT, le yen se stabilisait face à l'euro, à 121,72 yens pour un euro, et reculait face au billet vert, à 108,39 yens pour un dollar.

La devise britannique montait face à l'euro, à 88,45 pence pour un euro, et se stabilisait face au billet vert, à 1,2696 dollar.

Le franc suisse se stabilisait face à la devise européenne, à 1,1162 franc suisse pour un euro, et se repliait face au billet vert, à 0,9940 franc suisse pour un dollar.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9089 yuans pour un dollar, contre 6,9079 yuans pour un dollar mardi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 7.846,69 dollars, contre 7.651,38 dollars mardi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi ------------------------------------ 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1230 1,1252 EUR/JPY 121,72 121,68 EUR/CHF 1,1162 1,1163 EUR/GBP 0,8845 0,8860 USD/JPY 108,39 108,15 USD/CHF 0,9940 0,9922 GBP/USD 1,2696 1,2698

afp/rp