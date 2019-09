L'euro se reprend face au dollar après sa baisse due à la BCE

Actualise les cours

Londres (awp/afp) - L'euro évoluait en hausse face au dollar jeudi, après avoir dans un premier temps souffert des annonces ultra-accommodantes de la Banque centrale européenne.

Vers 14H50 GMT (16H50 HEC), l'euro gagnait 0,38% face au billet vert, à 1,1052 dollar. Un peu plus tôt, la monnaie européenne était tombée à un niveau proche de son plus bas depuis mai 2017, déjà atteint au début du mois.

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé jeudi comme attendu de sortir le grand jeu monétaire, en baissant l'un de ses taux et en relançant ses rachats nets de dette, pour stimuler une économie au ralenti en zone euro.

"Mario Draghi a utilisé son avant-dernière réunion de président de la BCE pour annoncer une action significative de la banque centrale pour stimuler la croissance", a commenté Kay Daniel Neufeld, économiste au CEBR.

Une politique monétaire plus accommodante tend à faire baisser la devise concernée en la rendant moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, le président de l'institution a enfoncé le clou, en annonçant un abaissement des prévisions de croissance et d'inflation pour les prochaines années.

Il a en outre déclaré que le risque de récession en zone euro est toujours jugé "faible" par la Banque centrale européenne mais qu'il "a augmenté".

Néanmoins, la monnaie unique a fini par effacer ses pertes "car les mesures ont été décrites comme +moins généreuses+ qu'initialement perçues", a expliqué Connor Campbell, analyste pour Spreadex.

Selon lui, il y a une certaine "déception" sur le fait que le paquet de mesure n'ait "pas été plus robuste".

Outre-Atlantique, les investisseurs ont également pris connaissance des données sur l'inflation aux États-Unis, sans que cela ait pour autant eu d'impact sur les cours.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont légèrement progressé en août (+0,1%) mais si l'on exclut les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, ils ont grimpé sur un an à leur plus haut niveau depuis treize mois (+2,4%).

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

14H50 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1052 1,1010

EUR/JPY 119,28 118,71

EUR/CHF 1,0947 1,0932

EUR/GBP 0,8951 0,8932

USD/JPY 107,92 107,82

USD/CHF 0,9906 0,9928

GBP/USD 1,2347 1,2326

ktr/ltt/pcm