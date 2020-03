L'euro se reprend face au dollar après un nouveau plus bas en trois ans

Londres (awp/afp) - L'euro se reprenait vendredi face au dollar, après être tombé à un nouveau plus bas en trois ans plus tôt dans la séance, et tandis que le billet vert pâtit des actions de la Fed et du confinement en Californie.

Vers 09H50 GMT (10H50 HEC), l'euro prenait 0,26% face au billet vert, à 1,0721 dollar, après être tombé en début de séance à 1,0653 dollar, un nouveau plus bas en trois ans. La veille, la devise européenne avait perdu environ 2%, un niveau très important sur le marché des changes.

Ces derniers jours, le dollar a connu une hausse flamboyante, le dollar index, qui compare la valeur du billet vert face à un panier d'autres devises, a ainsi pris plus de 7% depuis le 10 mars. En causse, la chute de l'activité économique du fait de la pandémie de Covid-19.

"Cet effondrement de l'activité mondiale laisse beaucoup de gens avec des dettes en dollars à financer, et pas assez de dollars qui arrivent pour le faire", a expliqué Kit Juckes, analyste Société Générale.

Jeudi, la Banque centrale américaine a annoncé toute une série d'accords, dits de "swap", pour permettre à ses homologues du Brésil, du Mexique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Danemark, de Corée du sud, de Norvège, du Danemark, de Suède et de Singapour d'accéder facilement à des dollars.

"Cela a aidé et c'est la principale raison pour laquelle le marché est plus enjoué ce matin", a ajouté M. Juckes.

"Le dollar s'est aussi affaibli avec l'annonce d'une mesure de confinement plus draconienne de la Californie pour battre le virus", a, de son côté, estimé Derek Halpenny, analyste pour MUFG.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a décidé jeudi soir de placer en confinement la totalité de l'Etat et de ses quelque 40 millions d'habitants.

La directive, qui a pris effet dès jeudi soir, est l'une des mesures les plus strictes annoncées aux Etats-Unis depuis le début de la crise sanitaire.

La livre sterling, de son côté, rebondissait au lendemain d'une annonce de la Banque d'Angleterre qui a décidé de baisser son taux d'intérêt à 0,1%, un niveau historique, et d'amplifier son programme de rachat d'actifs.

"Bien que, en théorie, une baisse des taux d'intérêt devrait avoir un impact négatif sur une monnaie, la livre a rebondi sur les perspectives d'une contraction économique moins dramatique (que sans action de la Banque d'Angleterre)", a observé Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Vers 09H50 GMT, la livre prenait 2,35% face au billet vert à 1,1755 dollar, après être tombée à 1,1412 dollar, un plus bas depuis 1985, et 2,06% face à l'euro, à 91,18 pence pour un euro. Jeudi, elle avait atteint un plus bas depuis 2009 face à la devise européenne.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

09H50 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0721 1,0692

EUR/JPY 118,25 118,36

EUR/CHF 1,0544 1,0542

EUR/GBP 0,9118 0,9309

USD/JPY 110,26 110,71

USD/CHF 0,9830 0,9309

GBP/USD 1,1755 1,1485

ktr/bp/sl