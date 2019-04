L'euro se reprend un peu, la livre sterling suspendue au Brexit

New York (awp/afp) - L'euro se reprenait un peu mercredi à la faveur d'un regain d'appétit pour le risque alimenté par l'espoir d'un accord commercial sino-américain et d'un indicateur encourageant, la livre britannique restant de son côté suspendue aux développements sur le Brexit.

A 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,1241 dollar contre 1,1204 mardi à 21H00 GMT.

"Un léger sentiment d'optimisme sur le commerce, sur la croissance mondiale et sur le Brexit joue contre le billet vert, considéré comme une valeur refuge", a commenté Joe Manimbo de Western Union.

En cause notamment selon lui, la légère révision à la hausse du chiffre sur la croissance de l'activité privée dans la zone euro en mars et la volonté affichée par la Première ministre conservatrice britannique de trouver un compromis avec le chef de l'opposition travailliste pour éviter un Brexit sans accord.

Theresa May et Jeremy Corbyn ont en effet estimé avoir eu des discussions "constructives" mercredi, selon un porte-parole de Downing Street qui a précisé que les deux responsables politiques s'étaient mis d'accord sur un programme de travail visant à "protéger l'emploi et la sécurité" des Britanniques.

Sur le front des négociations sino-américaines, des délégations des deux premières économies mondiales se sont retrouvés mercredi à Washington pour ce qui pourrait être un ultime cycle de discussions avant de parvenir à un accord commercial.

Selon le Financial Times, l'essentiel des questions en suspens a été résolu mais les négociations achoppent sur les modes de vérification de l'application de l'accord.

Le dollar était aussi lesté mercredi par deux indicateurs en demi-teinte: la croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis a nettement marqué le pas en mars, tandis que les créations d'emplois dans le secteur privé se sont fortement repliées et ont atteint leur plus bas niveau en 18 mois.

La livre britannique, de son côté, s'inscrivait en hausse face au dollar et en légère baisse face à l'euro après avoir fortement fluctué plus tôt dans la séance.

La livre a notamment souffert après la publication de l'indice PMI pour les services en mars, qui a révélé une contraction de l'activité. Une première depuis juillet 2016.

Mais la tentative de dialogue de dernière minute engagée par Theresa May, même si elle a provoqué deux démissions au sein de son gouvernement mercredi, "laisse entrevoir une plus grande possibilité d'un Brexit +mou+ (qui maintiendrait une partie des liens de l'union douanière ou du marché unique avec l'UE, NDLR), un scénario moins perturbant pour l'économie du pays qu'un Brexit sans accord", a relevé Joe Manimbo.

A 19H00 GMT, la devise britannique s'échangeait à 85,43 pence pour un euro contre 85,31 pence mardi soir à 21H00 GMT.

Elle montait en revanche face au billet vert, à 1,3158 dollar pour une livre au lieu de 1,3128 la veille.

Le yen baissait un peu face au dollar (à 111,46 yens pour un dollar contre 111,32 mardi) comme face à la devise européenne (125,29 yens pour un euro contre 124,73 mardi soir).

La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1214 franc suisse pour un euro contre 1,1182 mardi et se stabilisait face au dollar, à 0,9977 franc suisse pour un dollar contre 0,9979 mardi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,7114 yuans pour un dollar, contre 6,7232 yuans mardi à 15H30 GMT.

L'once d'or s'échangeait pour 1.290,52 dollars contre 1.292,48 dollars mardi.

Enfin, le bitcoin valait 5.149,54 dollars contre 4.802,47 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

----------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1241 1,1204

EUR/JPY 125,29 124,73

EUR/CHF 1,1214 1,1182

EUR/GBP 0,8543 0,8531

USD/JPY 111,46 111,32

USD/CHF 0,9977 0,9979

GBP/USD 1,3158 1,3128

afp/rp