L'euro se stabilise face au dollar au lendemain d'une nette baisse

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait mardi face au dollar, au lendemain d'une nette baisse due à la trêve commerciale sino-américaine.

Vers 09H00 GMT, l'euro gagnait 0,07% à 1,1294 dollar, après avoir perdu 0,67% lundi.

"La trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine a fait rebondir le dollar avec la conviction qu'elle diminue les risques qui planent sur l'économie américaine, et donc la pression qui pèse sur la Fed pour baisser ses taux", ont expliqué Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

La Réserve fédérale américaine a signalé dernièrement sa volonté d'abaisser ses taux d'intérêt pour stimuler une économie américaine en perte de vitesse. Mais une telle décision aurait également pour effet de rendre le dollar moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

En Europe, les tensions entre l'Italie et la Commission européenne pourraient s'apaiser après que Rome a indiqué viser désormais un déficit autour de 2% du PIB en 2019, contre 2,4% auparavant, ont souligné les analystes de MUFG.

Lundi, les taux d'emprunt de l'Italie se sont détendus, relâchant un peu la pression qui pèse sur le pays.

Eviter une nouvelle crise de la dette en Italie serait "un développement bienvenu" qui bénéficierait à la monnaie unique, étant donné la faible croissance de la zone euro, ont expliqué M. Hardman et M. Louw.

Mardi matin, les analystes soulignaient également la bonne performance de la devise australienne, en hausse, vers 09H00 GMT, de 0,25% face au billet vert, à 0,6983 cents américains pour un dollar australien.

La Banque centrale australienne (RBA) a décidé mardi d'abaisser son taux d'intérêt pour la deuxième fois en moins d'un mois, à 1%, un plus bas historique, afin de soutenir son économie qui n'a pas connu de récession depuis 28 ans. Une décision attendue par les marchés.

Mais "plutôt que +Le Conseil (...) ajustera sa politique monétaire+, on peut maintenant lire dans le compte-rendu +Le Conseil (...) ajustera sa politique monétaire si nécessaire+", a souligné Ulrich Leuchtmann, analyste pour Commerzbank.

"Concrètement, cela signifie que la banque centrale australienne n'est plus en pilotage automatique et ne baissera pas ses taux aveuglément" dans le futur, a-t-il poursuivi.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1294 1,1286

EUR/JPY 122,22 122,39

EUR/CHF 1,1157 1,1147

EUR/GBP 0,8952 0,8928

USD/JPY 108,22 108,45

USD/CHF 0,9878 0,9877

GBP/USD 1,2617 1,2641

