L'euro se stabilise face au dollar en attendant Jackson Hole

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait mardi face au dollar tandis que le marché se tournait vers le symposium de Jackson Hole dans un contexte de politique monétaire ultra-accommodante.

Vers 08H50 GMT (10H50 HEC), l'euro perdait 0,02% face au billet vert, à 1,1076 dollar.

"Les investisseurs regardent désormais vers le discours de vendredi du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, pour avoir de nouvelles indications sur la direction de la politique monétaire des États-Unis", a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Cette prise de parole aura lieu au symposium de Jackson Hole, la grande messe annuelle des banquiers centraux qui se tient aux États-Unis.

Mais avant cela, les marchés pourront consulter mercredi et jeudi les compte-rendus des précédentes réunion de la Fed et de la Banque centrale européenne.

Le futur de la politique monétaire est actuellement le sujet numéro un sur le marché des changes, alors que les grandes banques centrales envisagent de plus en plus d'assouplir davantage leurs politiques, déjà largement accommodantes, ce qui pèse sur les devises concernées.

L'euro a pu bénéficier quelque peu ces derniers jours de rumeurs signalant la possibilité que l'Allemagne fasse appel au déficit budgétaire en cas de récession, une hypothèse de plus en plus envisagée après un PIB en baisse de 0,1% au deuxième trimestre.

Une relance budgétaire aurait pour effet de stimuler la croissance et rendrait moins urgente ou moins nécessaire une action de la BCE.

Mais "les marchés veulent voir des signaux plus clairs à propos d'une relance budgétaire en Europe", a souligné Kit Juckes, analyste pour Société Générale, qui en fait un préalable à toute remontée "significative" de la monnaie unique.

De plus, "la situation politique en Italie au cours des prochains jours et un potentiel élargissement du spread (écart entre les taux italiens et allemands à 10 ans) pourraient ajouter de la pression sur l'euro", a estimé Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Cours de mardi Cours de lundi

08H50 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1076 1,1078

EUR/JPY 117,87 118,13

EUR/CHF 1,0856 1,0875

EUR/GBP 0,9157 0,9136

USD/JPY 106,42 106,64

USD/CHF 0,9801 0,9817

GBP/USD 1,2096 1,2126

