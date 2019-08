L'euro se stabilise face au dollar, le marché effrayé par les risques de

récession

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar, dans un marché qui cherche à se positionner face aux risques de récession.

Vers 08H40 GMT (10H40 HEC), l'euro gagnait 0,05% face au billet vert, à 1,1144 dollar.

Mercredi, la monnaie unique avait perdu du terrain face à la devise américaine, alors que l'ensemble des marchés actions dévissaient.

"Quand le rendement (des obligations américaines) à dix ans est tombé sous celui à deux ans hier, les marchés ont commencé à paniquer", a expliqué Hussein Sayed, analyste chez FXTM, pour qui "le compte à rebours de la récession vient de commencer".

L'inversion de la courbe des taux, même s'il n'a été que temporaire, est particulièrement redouté des marchés financiers car il est généralement l'indicateur avancé d'une crise économique. La dernière fois que le taux d'intérêt sur les bons du Trésor américains à dix ans est passé sous celui des bons à deux ans, c'était en 2007.

"Les bénéficiaires ont été les habituels yen et franc suisse. Et même le dollar", a relevé Antje Praefcke, analyste pour Commerzbank.

Ces devises, notamment les deux premières, sont considérées comme des valeurs refuges et ont donc tendance à s'apprécier en période d'incertitudes politiques ou économiques.

Jeudi, le yen et le franc suisse effaçaient cependant une partie de leurs gains de la veille.

Quant à l'euro, il "pourrait finalement être puni pour sa faiblesse économique et l'injection de mesures de relance que la BCE va certainement administrer rapidement", a souligné Neil Wilson, analyste pour Markets.com, faisant référence à sa baisse de la veille.

Depuis plusieurs mois, les données économiques moroses s'accumulent pour la zone euro, rendant la perspective d'un nouvel assouplissement monétaire, qui a notamment pour conséquence de rendre la devise moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes, de plus en plus crédible.

Selon des chiffres publiés mercredi, l'Allemagne a ainsi vu son activité économique reculer de 0,1% au deuxième trimestre.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

08H40 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1144 1,1139

EUR/JPY 118,39 117,97

EUR/CHF 1,0871 1,0840

EUR/GBP 0,9224 0,9236

USD/JPY 106,22 105,91

USD/CHF 0,9754 0,9732

GBP/USD 1,2082 1,2060

ktr/ltt/fc