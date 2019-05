L'euro se stabilise face au dollar, le marché s'interroge sur l'Europe

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar au lendemain d'une baisse et alors que les marchés continuent de s'interroger sur les implications des dernières élections européennes.

A 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1134 dollar contre 1,1131 mercredi à 21H00 GMT.

La veille, la monnaie unique a souffert du retour des tensions autour de la dette italienne.

Bruxelles a ainsi ouvert la voie à de possibles sanctions financières contre l'Italie à cause de son énorme dette, mais risque de se heurter à l'inflexibilité du gouvernement populiste, notamment de Matteo Salvini, fort de sa victoire aux européennes.

Mais jeudi, les analystes semblaient surtout concentrés sur les tensions commerciales.

Selon les analystes du courtier Sucden, du fait de ces tensions, "les marchés continuent de s'attendre à ce que les banques centrales adoptent une position prudente et les contrats à terme indiquent une baisse des taux de la Fed avant la fin de l'année".

Un contrat à terme est un pari sur les prix futurs d'un actif, qui permet d'estimer les attentes des marchés.

Si la Réserve fédérale américaine décide d'abaisser son taux directeur pour stimuler l'économie, le dollar deviendra de fait moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

Ces derniers suivront par ailleurs vers 12H30 GMT, la croissance américaine au premier trimestre ainsi que le déflateur utilisé pour le calculer, qui donne des indications sur le niveau d'inflation du pays.

Concernant l'euro, les investisseurs gardent un oeil sur les conséquences des élections européennes, qui ont vu l'affaiblissement des partis de centre-droit et de centre-gauche, au profit de formations plus radicales ou des verts.

"Alors que le Parlement européen pèse sur les décisions concernant le commerce international, cette différence pourrait suggérer des incertitudes accrues et des tensions à venir", ont expliqué Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG, en jugeant que cela avait tendance à peser sur l'euro et à favoriser le dollar, souvent considéré comme une valeur refuge.

Le président américain Donald Trump a décidé il y a quinze jours d'accorder un sursis de six mois à l'UE mais aussi au Japon (également grand producteur automobile) pour négocier un accord commercial, faute de quoi il infligerait des droits de douane supplémentaires.

Vers 09H00 GMT, le yen baissait un peu face à l'euro, à 122,18 yens pour un euro contre 121,99 la veille, ainsi que face au billet vert, à 109,74 yens pour un dollar contre 109,59 mercredi soir.

La devise britannique se stabilisait face au billet vert, à 1,2627 dollar, et comme face à l'euro, à 88,18 pence pour un euro.

Le franc suisse baissait un peu face à l'euro, à 1,1239 franc suisse pour un euro, et face au dollar, à 1,0094 franc suisse pour un dollar.

L'once d'or valait 1.276,57 dollars, contre 1.279,75 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,9064 yuans pour un dollar, contre 6,9145 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 8.703,80 dollars, contre 8.646,34 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1134 1,1131

EUR/JPY 122,18 121,99

EUR/CHF 1,1239 1,1218

EUR/GBP 0,8818 0,8816

USD/JPY 109,74 109,59

USD/CHF 1,0094 1,0079

GBP/USD 1,2627 1,2626

bur-ktr/jbo/ved