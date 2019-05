L'euro se stabilise face au dollar, le marché surveille l'Italie

New York (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar dans un marché empreint d'une certaine fébrilité face à l'incertitude politique en Italie et aux tensions commerciales persistantes entre les Etats-Unis et la Chine.

A 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro valait 1,1134 dollar contre 1,1131 mercredi à 21H00 GMT.

La devise européenne a pâti en cours de séance de commentaires du vice-Premier ministre italien Matteo Salvini, qui s'est dit prêt à mettre fin à la coalition avec son allié du Mouvement 5 Etoiles (M5S) s'il ne parvenait pas à instaurer les mesures qu'il souhaite, selon des propos rapportés par la presse.

La Ligue de M. Salvini (extrême droite) et le M5S (antisystème) se sont associés l'année dernière pour gouverner mais le rapport de force s'est inversé avec les élections européennes, au profit du premier.

M. Salvini a aussi affirmé qu'il protégerait le pays contre les risques de sanctions financières brandies par Bruxelles à cause de la dette du pays, une perspective qui tend à peser sur l'euro.

La monnaie unique a toutefois regagné un peu de terrain alors que les marchés se stabilisaient dans un marché aux échanges limités, plusieurs places européennes étant fermées pour un jour de congé.

"Le calme précaire qui domine (ce jeudi) semble être plus lié au calendrier qu'à un élément positif", a souligné Joe Manimbo de Western Union. "Les investisseurs sont apparemment en train d'ajuster leurs positions à l'approche de la fin du mois, vendredi", a-t-il relevé.

Les indicateurs du jour aux Etats-Unis étaient dans leur ensemble en demi-teinte.

Le département du Commerce a révisé en légère baisse la croissance de l'économie américaine pour le premier trimestre, à 3,1% conformément aux prévisions des analystes. Les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis ont pour leur part enregistré une hausse pour la semaine achevée le 25 mai, 215.000 nouvelles inscriptions ayant été recensées, mais les analystes s'attendaient à une progression plus importante.

Pour les investisseurs, les tensions commerciales restent l'un des principaux sujets de préoccupation, même en l'absence de faits nouveaux.

Ils sont de plus en plus nombreux à anticiper que les banques centrales vont adopter une position prudente et que la Réserve fédérale en particulier va décider d'abaisser ses taux avant la fin de l'année pour stimuler l'économie. Le dollar deviendrait de fait moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

Vers 19H00 GMT, le yen se stabilisait peu face à l'euro, à 122,02 yens pour un euro, ainsi que face au billet vert, à 109,59 yens pour un dollar.

La devise britannique perdait un peu de terrain face au billet vert, à 1,2611 dollar pour une livre, comme face à l'euro, à 88,29 pence pour un euro.

Le franc suisse montait un peu face à l'euro, à 1,1218 franc suisse pour un euro, et baissait face au dollar, à 1,0094 franc suisse pour un dollar.

L'once d'or valait 1.287,90 dollars, contre 1.279,75 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,9019 yuans pour un dollar, contre 6,9145 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 8.640,28 dollars, contre 8.646,34 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1120 1,1131

EUR/JPY 122,23 121,99

EUR/CHF 1,1218 1,1224

EUR/GBP 0,8815 0,8816

USD/JPY 109,92 109,59

USD/CHF 1,0094 1,0079

GBP/USD 1,2616 1,2626

afp/rp