L'euro se stabilise face au dollar, toujours soutenu par l'appétit pour le

risque

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar, soutenu par l'appétit pour le risque des investisseurs et en attendant l'élection du nouveau président de l'Eurogroupe.

Vers 08H55 GMT (10H55 HEC), l'euro prenait 0,03% face au billet vert, à 1,1334 dollar. Mercredi, la devise européenne avait progressé de 0,5%.

"L'appétit pour le risque continue de prévaloir sur les marchés financiers, des devises comme l'euro et le dollar australien trouvant un soutien auprès des investisseurs malgré l'incertitude persistante quant aux perspectives économiques futures", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades, tandis que l'euro avait démarré la séance en hausse face au billet vert.

La pandémie de coronavirus, qui s'accélère à l'échelle mondiale selon l'OMS, a obligé l'Australie à reconfiner jeudi les cinq millions d'habitants de Melbourne, la deuxième ville du pays, tandis que les Etats-Unis ont dépassé le seuil des trois millions de personnes contaminées.

En France, le président du Conseil scientifique chargé de guider le gouvernement, Jean-François Delfraissy, a alerté qu'un rebond de l'épidémie dans le pays était possible en octobre/novembre, voire cet été si les mesures barrières sont négligées.

Par ailleurs, "les membres de l'Eurogroupe vont voter sur le choix d'un nouveau président aujourd'hui, avant le sommet de la semaine prochaine au cours duquel l'UE devra trouver un accord sur le fonds de sauvetage de 750 milliards d'euros", a commenté Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Pour les analystes, la personnalité de celui qui sera élu sera un premier indice de rapprochement, ou de dissension, entre les pays de la zone euro.

Parmi les 19 ministres, trois sont candidats: l'Espagnole Nadia Calvino, qui appartient à un gouvernement de gauche et a longtemps fait figure de favorite, l'Irlandais de centre droit Paschal Donohoe et le libéral luxembourgeois Pierre Gramegna.

Celle qui pourrait devenir la première femme à présider l'Eurogroupe est soutenue par la chancelière allemande Angela Merkel et quelques pays du Sud.

Mais "elle a aussi de grosses oppositions: les Néerlandais et leur camp, pour eux, c'est +plutôt mourir !+", a tempéré une source européenne.

Ces opposants, essentiellement les plus libéraux, jugent l'Espagnole inadaptée à un poste qui nécessite de forger des compromis entre les grands argentiers du Nord, adeptes de la discipline budgétaire, et ceux du Sud, à la réputation plus laxiste.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------------

08H55 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1334 1,1330

EUR/JPY 121,56 121,53

EUR/CHF 1,0629 1,0632

EUR/GBP 0,8964 0,8985

USD/JPY 107,25 107,26

USD/CHF 0,9377 0,9384

GBP/USD 1,2645 1,2610

ktr/bp/sl