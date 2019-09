L'euro stable face au dollar à quelques jours d'une réunion de la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro restait stable lundi face au dollar, dans un marché calme en attendant une réunion cruciale de la Banque centrale européenne jeudi.

Vers 11H50 GMT (13H50 HEC), l'euro gagnait 0,04% face au billet vert, à 1,1034 dollar.

"La semaine devrait être dominée par la réunion de la BCE, où le marché s'attend à ce qu'elle sorte le bazooka", a jugé Kit Juckes, analyste pour Société Générale.

Face au ralentissement économique européen, pénalisé notamment par l'Allemagne, l'institution devrait baisser son taux de dépôt, déjà en territoire négatif, et relancer un programme d'achat d'actifs.

Néanmoins, plusieurs responsables de la BCE ont récemment eu des propos prudents vis-à-vis d'un assouplissement monétaire d'envergure.

Cela "suggère soit qu'il y aura une lutte au sein du conseil pour acter un paquet (de mesures) impressionnant, soit qu'ils savent qu'il sera annoncé et expriment simplement leurs doutes", a expliqué M. Juckes.

Un assouplissement monétaire est de nature à faire baisser l'euro, en le rendant moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes. La devise européenne reste d'ailleurs proche de son plus bas en plus de deux ans face au billet vert, atteint mardi dernier à 1,0926 dollar.

Les investisseurs garderont par ailleurs un oeil sur les Etats-Unis, après des chiffres décevants concernant l'emploi publiés vendredi.

"L'économique américaine perd de son élan, néanmoins elle reste loin d'une récession imminente", a souligné Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Vendredi, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a signalé que l'institution était prête à soutenir la croissance américaine tout en précisant que l'économie se portait bien.

"Globalement, ses propos suggèrent que la Fed va probablement baisser ses taux de 25 points de base plus tard dans le mois plutôt que de 50 points", a commenté Lee Hardman, analyste pour MUFG.

"Sans action plus agressive, le dollar devrait rester fort", a-t-il ajouté.

Cours de lundi Cours de vendredi

-----------------------------------

11H50 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1034 1,1029

EUR/JPY 118,00 117,92

EUR/CHF 1,0921 1,0891

EUR/GBP 0,8922 0,8979

USD/JPY 106,95 106,92

USD/CHF 0,9898 0,9875

GBP/USD 1,2367 1,2283

ktr/jbo/nas