L'euro stable face au dollar dans un marché calme

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar dans un marché calme, la journée étant fériée aux Etats-Unis.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro gagnait 0,03% par rapport à la veille, à 1,1282 dollar.

"Avec la fermeture des marchés américains pour les célébrations du 4 juillet (fête nationale aux Etats-Unis, ndlr), et à seulement un jour de la publication du rapport mensuel sur l'emploi, les investisseurs sont plutôt hésitants à s'engager dans un sérieux repositionnement" de leurs actifs, a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Le rapport du gouvernement américain fera suite à l'enquête publiée mercredi par l'entreprise ADP. Celle-ci a fait état de 102.000 nouvelles embauches dans le secteur privé en juin, bien moins que ce à quoi s'attendaient les analystes.

"Le dollar a modestement reculé ces derniers jours, affaibli par la publication de nouvelles données économiques moins bonnes que prévu, qui renforcent les craintes d'un ralentissement", ont expliqué Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Un ralentissement économique pourrait pousser la Réserve fédérale américaine à baisser plus que prévu ses taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Cela aurait néanmoins pour effet de rendre le dollar moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

L'euro n'a néanmoins pas beaucoup profité de la relative faiblesse du billet vert, alors que le continent européen connait une croissance morose et des taux d'intérêt aux plus bas. A l'inverse, des devises plus volatiles, comme celles de certains pays émergents, ont récemment progressé.

Depuis la mi-juin, l'indice MSCI Emerging Market Currencies, qui regroupe une vingtaine de devises de pays émergents, a progressé d'environ 1,5%.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1282 1,1278

EUR/JPY 121,62 121,59

EUR/CHF 1,1124 1,1129

EUR/GBP 0,8966 0,8969

USD/JPY 107,81 107,81

USD/CHF 0,9861 0,9868

GBP/USD 1,2582 1,2574

