L'euro stable face au dollar dans un marché endormi

Londres (awp/afp) - L'euro était stable mardi face au dollar, dans un marché très calme malgré quelques indicateurs européens.

A 09H00 GMT (11H00 HEC) l'euro valait 1,1308 dollar contre 1,1304 dollar lundi à 21H00 GMT.

La volatilité sur le marché des changes restait encore mardi à des niveaux très bas, en l'absence d'informations susceptibles de faire bouger le marché.

Les cambistes ont néanmoins pu s'intéresser au moral des investisseurs allemands (indice ZEW) qui a progressé en avril pour s'établir à 3,1 points contre -3,6 points en mars. Ce chiffre est meilleur qu'attendu par les analystes (0,5 point).

"La performance économique de la zone euro s'est d'une certaine façon améliorée ces dernières semaines, avec un secteur des services en forme, mais les risques à l'horizon pourraient forcer les acteurs à rester prudents", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

La perspective d'un ralentissement économique mondial, alimenté par les incertitudes sur le Brexit et les tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, inquiète les analystes depuis plusieurs mois. Cette conjoncture a déjà provoqué plusieurs révisions à la baisse des prévisions de croissance calculées par différentes institutions.

Concernant la devise britannique, alors que le feuilleton du Brexit connaît une certaine accalmie depuis l'annonce d'un nouveau report, les cambistes ont pris connaissance des dernières données sur le chômage.

Celui-ci s'est maintenu à son plus bas niveau depuis 1975, à 3,9%, lors des trois mois achevés à fin février. Les salaires (primes comprises) ont progressé pour leur part de 3,5% sur un an, soit bien plus vite que l'inflation mais conforme aux attentes des analystes.

La livre sterling n'a pas semblé réagir à ces chiffres, restant en légère baisse face à la devise européenne, à 86,39 pence pour un euro contre 86,30 pence lundi soir.

Elle baissait également face au dollar, à 1,3089 dollar au lieu de 1,3100 lundi.

Le yen se stabilisait face à la devise européenne à 126,59 yens pour un euro contre 126,65 yens, et montait un peu face à la monnaie américaine, à 111,94 yens pour un dollar au lieu de 112,04 lundi soir.

La devise suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,1362 franc suisse pour un euro contre 1,1350 lundi soir. Elle se maintenait en revanche face au dollar, à 1,0047 franc suisse pour un dollar au lieu de 1,0041 lundi.

La monnaie chinoise valait 6,7083 yuans pour un dollar, contre 6,7087 yuans lundi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.284,42 dollars contre 1.287,92 dollars lundi soir.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 5.071,72 dollars au lieu de 5.021,53 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1308 1,1304

EUR/JPY 126,59 126,65

EUR/CHF 1,1362 1,1350

EUR/GBP 0,8639 0,8630

USD/JPY 111,94 112,04

USD/CHF 1,0047 1,0041

GBP/USD 1,3089 1,3100

bur-ktr/js/lth