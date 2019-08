L'euro stable face au dollar dans un marché incertain

Ajoute inflation américaine et actualise les cours

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar mardi, après les chiffres sur l'inflation américaine et dans un marché qui restait prudent face aux nombreuses incertitudes politiques et économiques.

Vers 13H00 GMT (15H00 HEC), l'euro gagnait 0,03% face au billet vert à 1,1217 dollar.

Le dollar, qui avait démarré la séance en hausse face à la devise européenne avant d'effacer ses gains, a brièvement profité des données sur l'inflation américaine.

Comme prévu, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré leur progression en juillet, avec une progression de l'indice de 0,3%. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des prix de l'énergie et de l'alimentation, a également progressé de 0,3%, tandis que les analystes s'attendaient à une hausse de 0,2%.

L'inflation est une donnée essentielle pour la politique monétaire et lorsque les prix grimpent, la Banque centrale peut être tentée d'augmenter ses taux d'intérêt, rendant le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, afin de juguler la hausse des prix.

Le dollar n'a cependant pas réussi à conserver ses gains plus de quelques minutes.

Au vu des nombreuses incertitudes géopolitiques et économiques, la Réserve fédérale américaine a en effet plutôt ouvert la voie à d'autres baisses des taux, après celle effectuée il y a deux semaines.

Les marchés restaient ainsi préoccupés mardi par plusieurs sujets, parmi lesquels le Brexit, l'incertitude politique en Italie ou la dégringolade des marchés argentins, sans qu'un seul ne parvienne à s'imposer.

"Compte tenu de tous les risques, il ne sera plus possible d'empêcher les Banques centrales de se précipiter pour baisser leurs taux", a souligné Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

"Cela devrait accentuer la demande pour les valeurs refuge que nous avons récemment observée, ce qui devrait être bénéfique à l'or, au yen et au franc suisse", a-t-il ajouté.

La devise japonaise est en effet montée lundi à des niveaux plus vus depuis avril 2017 face à l'euro et depuis janvier 2019 face au dollar.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

13H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1217 1,1214

EUR/JPY 118,00 118,08

EUR/CHF 1,0843 1,0869

EUR/GBP 0,9281 0,9286

USD/JPY 105,19 105,30

USD/CHF 0,9667 0,9693

GBP/USD 1,2085 1,2076

