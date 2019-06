L'euro stable face au dollar dans un marché optimiste

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar, dans un marché attentiste mais confiant dans l'issue de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en marge du G20.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1372 dollar, au lieu de 1,1369 mercredi soir.

"L'appétit pour le risque a progressé et tiré les valeurs refuges vers le bas après des informations selon lesquelles les Etats-Unis et la Chine réclament une trêve commerciale temporaire", a commenté Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities, tandis que le yen, le franc suisse et l'or perdaient du terrain face aux principales devises.

Les investisseurs étaient ainsi tournés vers le sommet du G20, qui réunira vendredi et samedi à Osaka les chefs d'Etat et de gouvernement des vingt premières économies mondiales, et en marge duquel le président américain Donald Trump doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin s'est en outre montré confiant mercredi dans l'issue de cet entretien décisif à l'heure où s'enlise la guerre commerciale entre les deux puissances.

"Nous avons parcouru environ 90% du chemin (vers un accord) et je pense qu'il est possible que nous y parvenions", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision CNBC depuis Bahreïn.

Concernant les indicateurs économiques, à 12H30 GMT, "les investisseurs tourneront leur attention vers le chiffre définitif de la croissance des Etats-Unis au premier trimestre", a expliqué Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

La progression du PIB est attendue à 3,2% contre 3,1% lors de la précédente estimation, le consensus d'analystes compilé par Bloomberg.

Vers 09H00 GMT, le yen perdait du terrain face au billet vert, à 107,95 yens pour un dollar contre 107,79 yens mercredi soir, et se dépréciait également face à l'euro, à 122,76 yens pour un euro contre 122,54 yens la veille.

La devise britannique se stabilisait face au dollar, à 1,2696 dollar pour une livre, ainsi que face à l'euro, à 89,57 pence pour un euro.

Le franc suisse baissait face au billet vert, à 0,9791 franc suisse pour un dollar, ainsi que face à la monnaie européenne, à 1,1134 franc suisse pour un euro.

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,8723 yuans pour un dollar, contre 6,8800 mercredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.403,14 dollars, contre 1.410,78 dollars la veille au soir.

Le bitcoin cédait du terrain à 11.838,41 dollars, contre 13.698,00 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1372 1,1369

EUR/JPY 122,76 122,54

EUR/CHF 1,1134 1,1119

EUR/GBP 0,8957 0,8960

USD/JPY 107,95 107,79

USD/CHF 0,9791 0,9780

GBP/USD 1,2696 1,2690

