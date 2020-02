L'euro stable face au dollar dans un marché préoccupé par l'épidémie

Londres (awp/afp) - L'euro se maintenait mercredi face au dollar, après avoir grimpé la veille dans un marché préoccupé par la propagation du coronavirus.

Vers 10H40 GMT (11H40 HEC), l'euro perdait 0,02% face au billet vert à 1,0880 dollars.

La veille, il avait progressé alors que les spéculations autour de la stratégie de la Réserve fédérale américaine en matière de taux d'intérêt progressent.

"Il y a quinze jours, le marché tablait sur une seule baisse des taux avant la fin de cette année, aujourd'hui, il s'attend à deux", a expliqué Kit Juckes, analyste pour Société Générale, qui précise qu'il est possible que les attentes progressent vers trois ou quatre baisses de taux d'ici à quelques semaines "à moins d'un changement radical dans l'actualité du Covid-19".

Une baisse du taux d'intérêt a pour but de relancer l'activité économique mais a également pour conséquence de rendre la devise concernée moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes.

L'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a atteint un pic dans ce pays, où elle a contaminé quelque 78.000 personnes dont plus de 2.700 sont mortes, ont indiqué mercredi les autorités chinoises.

Elle touche de plus en plus de pays, y compris en Europe: la maladie Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, plus d'une trentaine d'Etats où elle a fait plus de 40 morts et 2.500 contaminations.

Les valeurs refuges, à l'inverse, bénéficiaient de l'épidémie, en particulier le franc suisse et, dans une moindre mesure, le yen.

Si la devise japonaise "maintient le rythme de sa progression face au dollar", "les risques du coronavirus pour l'économie japonaise plafonnent (son) attrait", a souligné John Velis, analyste pour BNY Mellon.

Des dizaines de passagers qui ont débarqué du navire de croisière Diamond Princess touché par le coronavirus présentent certains types de symptômes, a déclaré mercredi le ministre japonais de la Santé, alors que la gestion de la crise sanitaire suscite de nombreuses critiques.

En dehors des 691 passagers détectés à bord du navire et hospitalisés au Japon, sur l'ensemble du territoire japonais, ont été confirmés au moins 164 cas, dont les deux anciens passagers débarqués avant d'être repérés, et un décès.

Cours de mercredi Cours de mardi

-----------------------------------

10H40 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0880 1,0882

EUR/JPY 120,13 119,92

EUR/CHF 1,0611 1,0622

EUR/GBP 0,8405 0,8367

USD/JPY 110,42 110,20

USD/CHF 0,9753 0,9762

GBP/USD 1,2943 1,3005

