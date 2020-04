L'euro stable face au dollar dans un marché prudent

New York (awp/afp) - L'euro était quasi stable face au dollar mardi dans un marché calme et prudent à l'entame d'une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) et avant celle de la Banque centrale européenne jeudi.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro grappillait 0,06% face au billet vert, à 1,0835 dollar.

Mardi est "une journée de sentiments mitigés sur les marchés financiers avec des investisseurs tiraillés entre les nouvelles positives selon lesquelles les cas et les décès commencent à être maîtrisés dans les principaux épicentres du coronavirus d'une part et, d'autre part, des résultats d'entreprises décevants et une nouvelle mauvaise journée pour le pétrole", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Le dollar a quelque peu souffert ces derniers jours, même s'il a relativement bien résisté, alors que l'Europe commence à anticiper le déconfinement.

Tandis que l'optimisme bénéficie aux devises considérées comme plus à risque, comme la livre ou dans une moindre mesure l'euro, la prudence favorise le dollar.

Par ailleurs, les investisseurs avaient les yeux tournés vers la Fed, qui a débuté mardi et doit achever mercredi une réunion de politique monétaire.

Depuis le début de la crise économique liée au coronavirus, l'institution américaine a multiplié les mesures d'urgence pour venir en aide aux banques, aux multinationales, aux PME ainsi qu'aux autorités locales.

La Fed a aussi annoncé fin mars ne plus fixer de limite à son programme de rachats de dette américaine qu'elle a récemment repris.

Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne de se réunir pour tenter de prendre des mesures supplémentaires face au choc économique.

"Au minimum, les banquiers centraux devraient rappeler leur ferme volonté de soutenir la croissance, qui a été dévastée par les fermetures d'entreprises visant à étouffer le coronavirus", prédit Joe Manimbo de Western Union.

Cours de mardi Cours de lundi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0835 1,0829 EUR/JPY 115,80 116,15 EUR/CHF 1,0554 1,0561 EUR/GBP 0,8714 0,8712 USD/JPY 106,88 107,25 USD/CHF 0,9741 0,9752 GBP/USD 1,2434 1,2431

afp/rp