L'euro stable face au dollar en attendant la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro était stable face au dollar mardi, à la veille d'une décision très attendue de la Réserve fédérale américaine (Fed) aux Etats-Unis.

Vers 09H35 GMT (11H35 HEC), la devise européenne se stabilisait face au billet vert, à 1,1144 dollar.

Jerome Powell, président de la Fed, doit s'exprimer mercredi lors d'une conférence de presse. Les analystes s'attendent à ce que la Fed décide d'une baisse de ses taux d'intérêt de 25 points de base à l'issue de sa réunion qui démarre ce mardi.

Une telle annonce ne devrait toutefois pas trop avoir de conséquences sur les cours du billet vert, a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADSS: "étant donné les mouvements du dollar ce mois-ci, nous pensons qu'une telle décision de la Fed a déjà été intégrée dans les cours".

En conséquence, l'attention des acteurs du marché se tournera plutôt "sur le +dot plot+ et la conférence de Jerome Powell pour déceler de nouveaux indices" quand à de possibles autres baisses des taux par la Fed, selon Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Le "dot plot" est un graphique illustrant les futures attentes de chacun des membres du Comité de politique monétaire sur l'évolution des taux.

"En théorie, l'économie américaine n'a pas besoin d'une politique monétaire plus accommodante, mais la Fed devrait souligner que le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, ainsi que la demande mondiale qui ralentit, justifient une baisse de 25 points de base", a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

Même si les négociateurs chinois et américains doivent se retrouver mardi à Shanghaï pour la première fois depuis l'échec brutal des négociations en mai, les analystes estiment qu'un accord entre les deux pays est loin d'être gagné.

Par ailleurs, la livre britannique continuait de s'enfoncer, pénalisée par les craintes d'un Brexit sans accord. Vers 04H45 GMT, elle est ainsi tombée à un plus bas depuis mars 2017 face au dollar et depuis septembre 2017 face à l'euro, à 1,2119 dollar et 91,87 pence pour un euro.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

10H35 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1144 1,1145

EUR/JPY 120,99 121,23

EUR/CHF 1,1039 1,1051

EUR/GBP 0,9153 0,9121

USD/JPY 108,56 108,78

USD/CHF 0,9906 0,9916

GBP/USD 1,2177 1,2219

ltt/ktr/ved