L'euro stable face au dollar, la livre sterling dépasse 1,23 dollar

Londres (awp/afp) - L'euro progressait un peu face au dollar tandis que la livre britannique rebondissait vigoureusement face au billet vert, passant au-dessus de 1,23 dollar, alors que les marchés voient les craintes d'un Brexit sans accord s'éloigner.

Vers 11H00 GMT (13H00 HEC), l'euro gagnait 0,19% face au billet vert, à 1,1057 dollar.

Quant à la devise britannique, elle montait de 0,67% face au billet vert, à 1,2335 dollar, et gagnait 0,48% face à la monnaie européenne, à 89,63 pence pour un euro.

Après avoir atteint un plus bas en trois ans mardi, la livre sterling est remontée jeudi vers 10H55 GMT jusqu'à 1,2348 dollar, un sommet en un mois.

"Bien qu'il reste clairement quelques obstacles à surmonter, les investisseurs se sentent nettement plus optimistes quant à la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'UE", a expliqué à l'AFP Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

Après avoir perdu sa majorité à la Chambre des Communes et échoué à convoquer des élections anticipées mercredi, Boris Johnson a accepté jeudi matin de ne pas faire obstruction au texte législatif demandant un nouveau report du Brexit.

Les Lords devraient finir d'examiner le texte de loi vendredi. Boris Johnson espère qu'ensuite le Parlement approuvera la tenue d'élections anticipées, le Labour, principal parti d'opposition, ayant conditionné son accord à l'adoption du texte.

Si des élections anticipées ne sont pas la garantie d'un Brexit doux, notamment si M. Johnson parvient à en sortir renforcé comme il l'espère, "le risque d'un Brexit désordonné le mois prochain semble au moins écarté", a souligné Jane Foley, analyste pour Rabobank.

Hormis les développements sur le Brexit, les investisseurs digéraient également les nouvelles sur le front commercial.

Négociateurs chinois et américains se rencontreront "début octobre" à Washington pour de nouvelles négociations commerciales, a indiqué jeudi le ministère chinois du Commerce.

"La nouvelle a immédiatement provoqué des réactions significatives durant les échanges asiatiques: les +valeurs refuges+ que sont le yen et le franc suisse ont reculé et les monnaies à +haut risque+ comme les dollars australien et néo-zélandais se sont appréciées", a commenté Ulrich Leuchtmann, analyste pour Commerzbank, qui reste sceptique sur les avancées possibles lors de ces négociations.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

11H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1057 1,1035

EUR/JPY 117,91 117,40

EUR/CHF 1,0868 1,0823

EUR/GBP 0,8963 0,9006

USD/JPY 106,64 106,39

USD/CHF 0,9830 0,9807

GBP/USD 1,2335 1,2253

