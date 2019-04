L'euro stable face au dollar, la livre sterling en légère baisse

Londres (awp/afp) - L'euro effaçait ses gains de la matinée jeudi face au dollar, tandis que la livre sterling perdait un peu de terrain, au lendemain d'un nouveau report du Brexit pouvant aller jusqu'au 31 octobre.

A 14H00 GMT (16H00 HEC), l'euro restait stable face au billet vert à 1,1269 dollar contre 1,1274 dollar mercredi à 21H00 GMT.

La livre sterling, de son côté, s'échangeait à 86,17 pence pour un euro contre 86,12 pence mercredi soir et à 1,3080 dollar au lieu de 1,3091.

L'euro a temporairement accru ses pertes après des données américaines sur l'inflation, avant de se reprendre. La hausse des prix à la production a ainsi atteint 0,6% en mars par rapport à février, alors que les analystes tablaient sur +0,3%.

Mercredi, les prix à la consommation s'étaient accélérés un peu plus que prévu en mars, avec +0,4% par rapport à février, tandis que l'inflation sous-jacente, hors prix alimentaires et énergétiques, s'était en revanche un peu repliée sur un an, à 2% au lieu de 2,1% en février.

La devise britannique, de son côté, baissait face au dollar et se stabilisait face à l'euro, après être restée de marbre à l'annonce largement anticipée du report du Brexit, intervenue dans la nuit de mercredi à jeudi.

"La probabilité d'une sortie sans accord a, je suppose, diminué encore un peu plus et celle d'une annulation du Brexit a peut-être légèrement augmenté", a réagi plus tôt dans la journée Kit Juckes, analyste pour Société Générale, considérant que le report devrait être favorable à la livre.

Mais ce report ne fait que prolonger l'incertitude "à moins qu'il laisse assez de temps pour un deuxième référendum ou des élections générales", ce qui est loin d'être évident, selon Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

La Première ministre britannique Theresa May et les 27 dirigeants européens se sont mis d'accord sur un report du Brexit pouvant aller jusqu'au 31 octobre, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk.

"Cela signifie six mois de plus pour que le Royaume-Uni trouve la meilleure solution possible", a dit M. Tusk, alors que les députés britanniques se sont montrés incapables d'approuver l'accord de divorce conclu entre Mme May et Bruxelles.

A 14H00 GMT (16H00 HEC), le yen baissait face à la devise européenne à 125,49 yens pour un euro contre 125,15 yens la veille à 21H00 GMT, et face à la monnaie américaine, à 111,35 yens pour un dollar au lieu de 111,01 mercredi soir.

La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1306 franc suisse pour un euro contre 1,1303 la veille, comme face au dollar, à 1,0031 franc suisse pour un dollar au lieu de 1,0027 mercredi.

La monnaie chinoise valait 6,7191 yuans pour un dollar, contre 6,7160 yuans mercredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.298,50 dollars contre 1.308,10 dollars mercredi.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 5.042,49 dollars au lieu de 5.302,92 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1269 1,1274

EUR/JPY 125,49 125,15

EUR/CHF 1,1306 1,1303

EUR/GBP 0,8617 0,8612

USD/JPY 111,35 111,01

USD/CHF 1,0031 1,0027

GBP/USD 1,3080 1,3091

bur-ktr/js/bh