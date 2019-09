L'euro stable face au dollar, la livre sterling progresse encore

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar et la livre sterling continuait son rebond jeudi tandis que les investisseurs digéraient les dernières informations concernant les tensions commerciales sino-américaines et le Brexit.

Vers 08H40 GMT (10H40 HEC), l'euro perdait 0,03% face au billet vert, à 1,1032 dollar.

Négociateurs chinois et américains se rencontreront "début octobre" à Washington pour de nouvelles négociations commerciales, a indiqué jeudi le ministère chinois du Commerce.

"La nouvelle a immédiatement provoqué des réactions significatives durant les échanges asiatiques: les +valeurs refuges+ que sont le yen et le franc suisse ont reculé et les monnaies à +haut risque+ comme les dollars australien et néo-zélandais se sont appréciées", a commenté Ulrich Leuchtmann, analyste pour Commerzbank, qui reste sceptique sur les avancées possibles lors de ces négociations.

La livre sterling restait en hausse jeudi comme la veille, se relevant après un plus bas en trois ans touché mardi, les défaites successives du Premier ministre Boris Johnson au Parlement repoussant un peu la perspective d'un Brexit sans accord.

Vers 08H40 GMT, elle montait de 0,21% face au billet vert, à 1,2279 dollar, et gagnait 0,24% face à la monnaie européenne, à 89,85 pence pour un euro.

Après avoir perdu sa majorité à la Chambre des Communes et échoué à convoquer des élections anticipées mercredi, Boris Johnson a accepté jeudi matin de ne pas faire obstruction au texte législatif demandant un nouveau report du Brexit.

"Néanmoins, les marchés ne sont pas pleinement convaincus qu'une sortie sans accord puisse complètement être écartée à ce stade, la livre étant toujours inférieure de 1,6% à son niveau au moment où Boris Johnson est devenu Premier ministre en juillet", a souligné Han Tan, analyste pour FXTM.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

08H40 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1032 1,1035

EUR/JPY 117,54 117,40

EUR/CHF 1,0841 1,0823

EUR/GBP 0,8985 0,9006

USD/JPY 106,54 106,39

USD/CHF 0,9827 0,9807

GBP/USD 1,2279 1,2253

ktr/ved/jul