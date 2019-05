L'euro stable face au dollar, le marché hésite après les élections européennes

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar dans un marché sans direction forte après les élections européennes, dont le résultat n'a pas imposé de tendance claire à la monnaie unique.

A 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro se stabilisait face au billet vert, à 1,1192 dollar pour un euro contre 1,1194 dollar lundi à 21H00 GMT.

Il y a un "soulagement que les adversaires de l'Union européenne n'aient pas connu une victoire titanesque" qui mettrait en péril les institutions européennes, ont commenté les analystes de Commerzbank, qui notent tout de même que cela "ne justifierait pas un bond du cours de l'euro".

Il faut en effet se focaliser "sur les résultats nationaux", estiment les analystes de Société Générale, qui soulignent "la possibilité de nouvelles élections italiennes".

Après le bon score du parti nationaliste de la Ligue du Nord, par rapport à celui du Mouvement 5 étoiles (antisystème), des propos de l'homme fort de la Ligue, Matteo Salvini, font craindre pour l'avenir de la coalition de ces deux partis.

Par ailleurs, la question du remplacement de Mario Draghi à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE) sera débattue à Bruxelles mardi et mercredi.

"Si le candidat allemand à la présidence de la Commission européenne échoue, un candidat allemand à la tête de la BCE a plus de chances, vu que l'Allemagne a pour l'instant fait chou blanc pour les postes importants de l'Union", ont jugé les analystes de Commerzbank.

"Une BCE moins flexible serait alors à attendre", ont commenté les analystes de MUFG.

Une politique plus stricte de la BCE rendrait l'euro plus rentable, et donc plus attractif pour les cambistes.

La livre sterling a de son côté souffert du résultat des élections européennes.

"Le succès du Parti du Brexit va mettre la pression sur le prochain Premier ministre pour obtenir un accord de sortie de l'Union le plus vite possible", a estimé Jameel Ahmad, analyste chez FXTM.

Vers 09H00 GMT, le yen montait face à l'euro, à 122,32 yens pour un euro, contre 122,56 yens la veille à 21H00 GMT, comme face au billet vert, à 109,29 yens pour un dollar contre 109,51 lundi soir.

La devise britannique reculait légèrement face au billet vert, à 1,2668 dollar contre 1,2679 dollar lundi soir et 1,2714 dollar vendredi soir.

Elle restait stable face à l'euro, à 88,35 pence pour un euro contre 88,28 la veille au soir, mais baissait par rapport à son niveau de vendredi soir (88,13 pence).

Le franc suisse restait stable face à l'euro, à 1,1241 franc suisse pour un euro, comme face au dollar, à 1,0044 franc suisse pour un dollar.

L'once d'or valait 1.284,57 dollars, contre 1.288,95 dollars lundi soir.

La monnaie chinoise valait 6,9101 yuans pour un dollar, contre 6,8979 yuans pour un dollar lundi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 8.747,65 dollars, contre 8.754,64 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1192 1,1194

EUR/JPY 122,32 122,56

EUR/CHF 1,1241 1,1236

EUR/GBP 0,8835 0,8828

USD/JPY 109,29 109,51

USD/CHF 1,0044 1,0038

GBP/USD 1,2668 1,2679

js/jbo/mra