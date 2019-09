La livre baisse après des déclarations d'un responsable de la BoE

Londres (awp/afp) - La livre baissait face aux principales devises vendredi, affectée tant par l'incertitude du Brexit que par une déclaration d'un responsable de la Banque d'Angleterre (BoE) évoquant une baisse des taux.

Vers 08H50 GMT (10H50 à Paris), la devise britannique baissait de 0,30% face à l'euro, à 88,86 pence pour un euro, et de 0,27% face au billet vert, à 1,2294 dollar.

La déclaration de Michael Saunders, membre du comité de politique monétaire à la BoE, "n'aide pas la livre, et ne fait qu'ajouter au bruit des partisans d'une nouvelle élection législative", a expliqué Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Michael Saunders, dans un discours prononcé vendredi, a déclaré que la BoE devrait peut-être baisser son taux directeur, même si un Brexit sans accord était évité.

M. Saunders a surpris les analystes en prononçant cette déclaration accommodante, étant plutôt connu pour ses positions fermes.

Par ailleurs, l'euro était presque stable face au dollar, ne montant que de 0,05%, à 1,0926 dollar pour un euro, après avoir atteint plus tôt dans la journée à 00H37 GMT un nouveau plus bas en plus de deux ans, à 1,0905 dollar, un niveau plus vu depuis mai 2017.

Selon Neil Wilson, analyste pour Markets.com, l'euro reste cependant "sous pression car le chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE), Philip Lane a déclaré qu'il y avait de la marge pour baisser à nouveau les taux et que les mesures de septembre +n'étaient pas si importantes+".

Cours de vendredi Cours de jeudi 08H50 GMT 21H00 GMT ----------------------------------- EUR/USD 1,0926 1,0921 EUR/JPY 117,85 117,76 EUR/CHF 1,0849 1,0851 EUR/GBP 0,8886 0,8859 USD/JPY 107,87 107,83 USD/CHF 0,9930 0,9936 GBP/USD 1,2294 1,2328

afp/lk