La livre britannique en baisse face à l'impasse du Brexit

Paris (awp/afp) - La livre britannique baissait mardi matin face à l'euro et au dollar après le rejet par les députés de toutes les solutions alternatives à l'accord de Brexit proposé par le gouvernement, plongeant un peu plus le pays dans l'impasse à quelques jours de la date de sortie.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la devise britannique s'échangeait à 85,75 pence pour un euro au lieu de 85,58 pence lundi soir à 21H00 GMT.

Elle baissait aussi face au billet vert à 1,3070 livre pour un dollar contre 1,3103 la veille.

"Un quatrième vote sur l'accord de Brexit jeudi devrait concentrer l'attention des marchés", prédit à l'AFP Yusuke Miyairi, analyste pour Nomura Securities.

Theresa May n'a pas renoncé à présenter une nouvelle fois aux députés son accord de divorce, déjà trois fois rejeté.

"A court terme la livre va plonger si le vote est rejeté", ajoute Yusuke Miyairi qui se veut néanmoins optimiste par rapport à la possibilité d'un Brexit dur.

"C'est difficile de croire que l'UE va rester inflexible sur la date limite du 12 avril (...) la livre ne devrait pas faire face à un plongeon comme après le vote en 2016", conclut-il.

Le Royaume-Uni était censé quitter l'Union européenne le 29 mars mais cette sortie a été repoussée, faute de soutien parlementaire à l'accord de retrait négocié par Theresa May avec l'UE. A la tête d'un gouvernement divisé et désormais sur la corde raide, Theresa May étudie la stratégie à suivre et devra présenter ses plans lors du prochain sommet européen convoqué le 10 avril.

Le Royaume-Uni a jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes et demander un report long du Brexit pour reprendre les négociations sur de nouvelles bases.

Dans le reste du monde, des indicateurs américains contrastés - recul surprise des ventes de détails en février mais rebond du secteur manufacturier en mars - permettaient au dollar de ne pas trop bouger.

Peu avant 06H00 GMT, l'euro était quasi stable contre le billet vert, à 1,1208 dollar contre 1,1213 lundi soir.

Le yen suivait la même tendance, à 111,33 yens pour un dollar contre 111,35 lundi, et grignotait un peu de terrain face à l'euro, à 124,77 yens pour un euro contre 124,86 lundi soir.

La devise suisse montait un peu face à l'euro, à 1,1193 franc suisse pour un euro contre 1,1199 vendredi.

Elle était parfaitement stable face au dollar, à 0,9987 franc suisse pour un dollar comme lundi soir.

La monnaie chinoise valait 6,7188 yuans pour un dollar, contre 6,7115 yuans lundi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.288,36 dollars contre 1.287,75 dollars lundi.

Enfin, le bitcoin rebondissait à 4.742,81 dollars contre 4.126,69 dollars lundi, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis novembre, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

05H45 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1208 1,1213

EUR/JPY 124,77 124,86

EUR/CHF 1,1193 1,1199

EUR/GBP 0,8575 0,8558

USD/JPY 111,33 111,35

USD/CHF 0,9987 0,9987

GBP/USD 1,3070 1,3103

afp/al