La livre britannique toujours affaiblie par la suspension du Parlement

Londres (awp/afp) - La livre sterling se stabilisait jeudi face à l'euro et au dollar, mais restait pénalisée par la suspension du Parlement britannique avant le Brexit, annoncée la veille par le Premier ministre Boris Johnson.

Vers 08H40 GMT (10H40 HEC), la livre perdait 0,06% face au billet vert et 0,08% face à l'euro, à respectivement 1,2204 dollar pour une livre et 90,79 pence pour un euro.

Mercredi en début d'échanges européens, la livre avait décroché d'environ 1% tandis que la presse annonçait que le Premier ministre Boris Johnson avait l'intention de suspendre le Parlement après les débats du 9 septembre et jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines avant la date prévue du Brexit.

"Le coup de Boris Johnson hier a rendu plus probable un Brexit sans accord, mais les mouvements sur le marché des changes ont été limités par le fait qu'un 'no deal' est déjà intégré dans les cours comme étant la conclusion la plus probable", a jugé Kit Juckes, analyste Société Générale.

L'hypothèse d'une sortie sans accord est le scénario le plus redouté des milieux d'affaires, qui anticipent de graves perturbations économiques, ce qui pèse sur la devise britannique.

De plus, "la Banque d'Angleterre devra probablement baisser ses taux avant la fin de l'année si la situation se détériore encore, ce qui ajoute plus de pression sur la livre", a souligné Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Une baisse des taux d'intérêt stimule la croissance mais a également pour conséquence de rendre la devise concernée moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes.

De son côté, l'euro restait stable face au dollar, gagnant 0,02% à 1,1080 dollar.

Cours de jeudi Cours de mercredi ----------------------------------- 08H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1080 1,1078 EUR/JPY 117,70 117,55 EUR/CHF 1,0884 1,0876 EUR/GBP 0,9079 0,9071 USD/JPY 106,24 106,12 USD/CHF 0,9825 0,9818 GBP/USD 1,2204 1,2212

afp/buc