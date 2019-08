La livre chute avec l'annonce de la suspension du Parlement britannique

Londres (awp/afp) - La livre sterling chutait mercredi face à l'euro et au dollar après la décision du Premier ministre britannique Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines avant la date prévue du Brexit.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la devise britannique perdait 0,48% face à l'euro et 0,57% face au dollar, à respectivement 90,68 pence pour un euro et à 1,2220 dollar pour une livre. Plus tôt en séance, elle avait même passé la barre des 1%, avant de légèrement limiter ses pertes.

La décision du Premier ministre britannique a été qualifiée de "scandale constitutionnel" par le président de la Chambre des communes et fustigée par Jeremy Corbyn, le chef du Labour, le principal parti d'opposition.

Ce dernier espère obtenir le soutien des députés pour déposer une motion de censure contre le gouvernement, mais devra désormais y parvenir avant la suspension, censée débuter mi-septembre.

"La manoeuvre du Premier ministre Boris Johnson fait monter les enjeux pour le Parlement britannique la semaine prochaine. Un vote de défiance à l'égard du gouvernement de Johnson est une possibilité réelle, mais il pourrait échouer. D'autres tentatives pour bloquer une sortie sans accord de l'UE pourraient s'avérer vaines", a commenté Erik Nelson de Wells Fargo.

"Cette décision risque de rendre la devise britannique encore plus volatile au cours des deux prochains mois", a ajouté l'expert.

Mardi, les partis d'opposition britanniques s'étaient dits déterminés à contrecarrer d'urgence un "no deal" le 31 octobre, un scénario redouté par les milieux économiques. Cette initiative avait fait remonter la livre à des niveaux plus vus depuis un mois.

Ces derniers jours, la monnaie britannique s'était quelque peu reprise, après trois mois de dégringolade, alors qu'un regain d'optimisme sur le Brexit avait gagné les marchés.

Cours de mercredi Cours de mardi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1081 1,1090 EUR/JPY 117,50 117,28 EUR/CHF 1,0877 1,0885 EUR/GBP 0,9068 0,9024 USD/JPY 106,04 105,75 USD/CHF 0,9816 0,9815 GBP/USD 1,2220 1,2290

afp/rp