La livre fragilisée par l'incertitude persistante autour du Brexit

New York (awp/afp) - La livre reculait mercredi face aux principales devises alors que les incertitudes liées au Brexit reprenaient le dessus après la décision historique de la Cour suprême britannique mardi d'invalider la suspension du Parlement par le Premier ministre Boris Johnson.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), la devise britannique baissait de 0,39% face à l'euro, à 88,57 pence pour un euro, et de 1,08% face au dollar, à 1,2352 dollar.

Alors que mardi la livre avait grimpé suivant l'annonce de la Cour suprême, la devise a maintenant "rendu tous ses gains car le nuage du Brexit s'est de nouveau épaissi", selon Naeem Aslam, analyste chez Thinkmarkets.

"La période d'incertitude ne fera que s'allonger car le Royaume-Uni n'aura d'autre option que de demander une autre extension à l'Union européenne", a-t-il ajouté.

Les 11 juges de la plus haute juridiction britannique ont décidé mardi à l'unanimité que la décision de Boris Johnson de demander à la reine Elizabeth II de suspendre le Parlement pendant cinq semaines, jusqu'au 14 octobre, à deux semaines du Brexit, était "illégale, nulle et non avenue".

Esquivant les appels à la démission, le Premier ministre a mis au défi mercredi l'opposition de voter une motion de défiance à son encontre afin de débloquer la crise politique sur le Brexit.

"Les investisseurs se demandent quelle va être la suite" avec cette nouvelle crise politique, observent les analystes de Tempus. "On pourrait avoir des élections anticipées, un second référendum sur le Brexit, un report de la date limite du Brexit, ou toute autre possibilité émergeant des discussions au Parlement", ont-ils souligné. "Les nuages s'accumulent autour de Londres."

De l'autre côté de l'Atlantique, l'annonce mardi d'une procédure de destitution prochaine contre Donald Trump, soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden, n'avait pas d'effet prononcé mercredi sur le cours du dollar.

Le billet vert gagnait 0,73% face à l'euro, à 1,0940 dollar pour un euro.

Pour Thu Lan Nguyen, analyste pour Commerzbank, il y a trois explications possibles: soit les chances de destitution sont faibles "étant donné la majorité républicaine au Sénat", soit le marché "hésite entre risques politiques accrus aux États-Unis et détente du conflit commercial sino-américain", soit les acteurs du marché "montrent une réelle prévoyance en reconnaissant que la politique américaine est engagée sur un chemin qui ne changera pas, même sans M. Trump".

Le billet vert a aussi accentué sa progression après la publication d'une hausse plus forte que prévu en août des ventes de maisons neuves aux Etats-Unis (+7,1% sur un mois).

Cours de mercredi Cours de mardi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0940 1,1020 EUR/JPY 117,96 117,99 EUR/CHF 1,0855 1,0860 EUR/GBP 0,8857 0,8825 USD/JPY 107,83 107,07 USD/CHF 0,9923 0,9855 GBP/USD 1,2357 1,2487

afp/rp