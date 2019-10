La livre s'envole de 2% face au dollar, portée par l'optimisme sur le Brexit

Londres (awp/afp) - La livre sterling poursuivait son envolée vendredi, gagnant même temporairement 2% face au dollar et atteignant des niveaux plus vus depuis mai face au billet vert et face à l'euro, dans un contexte d'optimisme sur le Brexit.

Vers 14H25 GMT (16H25 à Paris), la livre sterling gagnait 1,77% face au billet vert, à 1,2663 dollar, et 1,35% face à l'euro, à 87,26 pence pour un euro, des hausses proches de celles déjà observées jeudi.

Quelques minutes plus tôt, elle est montée jusqu'à 1,2707 dollar et 87,01 pence pour un euro, des niveaux inédits depuis cinq mois.

La hausse du jour a été notamment alimentée par le fait que les pays de l'UE ont donné leur feu vert pour lancer des négociations "intenses" sur le Brexit avec les Britanniques.

Avec le bond de 1,9% face au dollar et de 1,6% face à l'euro, observés jeudi après que le Premier ministre britannique Boris Johnson et son homologue irlandais Leo Varadkar ont ravivé l'espoir d'un accord sur le Brexit, la livre est "bien partie pour réaliser l'une de ses meilleures séquences de deux jours depuis environ 25 ans", a souligné Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Plusieurs analystes ont cependant rappelé qu'aucune avancée concrète n'avait eu lieu pour le moment.

"Les investisseurs sont évidemment heureux de profiter des rumeurs et poseront les questions plus tard", a ainsi commenté Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com.

