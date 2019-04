La livre stable après le 3e rejet du vote parlementaire sur le Brexit

Paris (awp/afp) - La livre, qui avait accueilli avec flegme vendredi le troisième rejet parlementaire de l'accord sur le Brexit, évoluait toujours peu lundi tandis que l'euro continuait de remonter face au dollar.

Vers 05H45 GMT (07H45 HEC), la devise britannique restait stable face à la monnaie unique (86,02 pence pour un euro contre 86,06 vendredi) mais elle progressait face au dollar (1,3064 dollar au lieu de 1,3035).

"La livre ne bouge pas autour de 1,3000", reconnaissait ainsi Jeffrey Halley, analyste Asie-Pacifique pour Oanda.

"La livre va probablement évoluer de façon instable alors que l'hypothèse d'une sortie sans accord le 12 avril se précise", prévoit pour sa part Mizuho Securities dans une note à ses clients.

Le Royaume-Uni était censé quitter l'Union européenne le 29 mars mais cette sortie a été repoussée, faute de soutien parlementaire à l'accord de retrait négocié par Theresa May avec l'UE. A la tête d'un gouvernement divisé et désormais sur la corde raide, Theresa May étudie la stratégie à suivre et devra présenter ses plans lors du prochain sommet européen convoqué le 10 avril.

Le Royaume-Uni a jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes et demander un report long du Brexit pour reprendre les négociations sur de nouvelles bases.

Cette semaine, les marchés devraient surtout suivre le développement des discussions commerciales sino-américaines et attendre la publication d'une nouvelle séries d'indicateurs tels que le PMI manufacturier allemand ou l'ISM manufacturier américain pour mars ainsi que plusieurs prix à la consommation dans la zone euro lundi ou encore les chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis, jeudi.

Chine et Etats-Unis ont repris les négociations vendredi à Pékin pour tenter de mettre fin au différend commercial qui les oppose depuis plusieurs mois. Leur conflit douanier s'est matérialisé par des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises.

Vers 05H45 GMT, l'euro montait un peu contre le billet vert, à 1,1238 dollar contre 1,1218 vendredi soir.

Le yen reculait lui face à la monnaie américaine, à 111,04 yens pour un dollar contre 110,86 vendredi, et face à la devise européenne qui s'échangeait à 124,79 yens pour un euro contre 124,35 vendredi.

La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1190 franc suisse pour un euro contre 1,1163 vendredi.

Elle évoluait peu face au dollar, à 0,9957 franc suisse pour un dollar au lieu de 0,9952 vendredi.

La monnaie chinoise valait 6,7067 yuans pour un dollar, contre 6,7121 yuans vendredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.293,67 dollars contre 1.292,30 dollars vendredi.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 4.120,88 dollars contre 4.072,16 vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

----------------------------------

05H45 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1238 1,1218

EUR/JPY 124,79 124,35

EUR/CHF 1,1190 1,1163

EUR/GBP 0,8602 0,8606

USD/JPY 111,04 110,86

USD/CHF 0,9957 0,9952

GBP/USD 1,3064 1,3035

afp/al